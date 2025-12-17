США та РФ проведуть переговори щодо війни в Україні: ЗМІ назвали місце та час

Представники США та Росії можуть провести переговори вже найближчими вихідними у Маямі. Темою зустрічі стануть можливі шляхи завершення повномасштабної війни РФ проти України.

США та Росія готують переговори щодо України. Фото: з відкритих джерел

До складу російської делегації планують включити керівника фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. Американську сторону, за попередніми даними, представлятимуть спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер, повідомляє Politico

За словами одного зі співрозмовників видання, напередодні можливих контактів між Вашингтоном і Москвою секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров має провести окрему зустріч з представниками США. Джерело наголосило, що формат і часові рамки переговорів можуть змінюватися, а домовленості залишаються не остаточними.

За інформацією видання, в адміністрації президента США Дональда Трампа припускають, що Росія в межах фінального врегулювання може погодитися на західні гарантії безпеки для України, а також на її майбутнє членство в Європейському Союзі.

Водночас ознак готовності Кремля до таких кроків поки не видно, адже диктатор РФ Володимир Путін публічно не демонстрував підтримки подібних умов.

Як повідомляв портал "Коментарі", американські сенатори з обох партій різко розкритикували мирну пропозицію президента Дональда Трампа, назвавши її фактично планом капітуляції України. Зокрема директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський підкреслив, що суверенітет України є фундаментальним фактором у питаннях оборони та перспектив членства в НАТО та ЄС. Міжнародне право чітко забороняє визнавати території, захоплені силою, що унеможливлює будь-які спроби Росії легітимізувати анексію українських земель.