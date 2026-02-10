logo

США идут в наступление на правила ЕС: с чем решила бороться команда Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Вашингтон называет цифровые законы Евросоюза цензурой и готовит гранты для влияния на европейское информационное пространство

10 февраля 2026, 15:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа планирует финансировать инициативы по продвижению свободы слова в европейских странах, пытаясь противостоять правилам Европейского Союза, которые в Вашингтоне считают формой цензуры. Об этом сообщает агентство Reuters.

США идут в наступление на правила ЕС: с чем решила бороться команда Трампа

США и ЕС. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, заместитель государственного секретаря США по публичной дипломатии Сара Роджерс отправляется в турне по ключевым городам Европы, где намерена обсуждать вопросы свободы слова с политиками, экспертами и представителями гражданского общества. В программе визитов – Дублин, Будапешт, Варшава и Мюнхен.

Американская сторона резко критикует Закон ЕС о цифровых услугах, а также Закон Великобритании об онлайн-безопасности. В США считают, что эти нормативы ограничивают свободу высказываний, в частности, в отношении критики миграционной политики, и в то же время налагают чрезмерные регуляторные требования на американские технологические компании. Речь идет о таких платформах, как Meta, Google, X, TikTok и другие.

Сара Роджерс заявила, что в рамках своей миссии планирует предоставлять гранты, направленные на поддержку свободы слова в европейских демократиях.

"Я хочу способствовать свободе слова в западных союзных демократиях, и именно этим я буду заниматься, предоставляя гранты", — подчеркнула она.

Тем временем Financial Times сообщила, что на прошлой неделе Роджерс обсуждала с представителями британской ультраправой партии Reform UK Найджела Фараджа возможный план финансирования аналитических центров и благотворительных организаций, отвечающих идеологии движения Make America Great Again.

В Государственном департаменте США не подтвердили конкретные суммы или адресатов финансирования, однако заявили, что инициатива является "прозрачным и законным использованием ресурсов для продвижения интересов и ценностей США за границей".

Читайте на портале "Комментарии" — Макрон призвал ЕС к жесткому ответу Трампа: трансатлантические отношения на грани краха




Источник: https://www.reuters.com/world/us-fund-free-speech-initiatives-europe-trump-official-says-2026-02-09/
