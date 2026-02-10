США йдуть у наступ на правила ЄС: з чим вирішила боротися команда Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує фінансувати ініціативи з "просування свободи слова" в європейських країнах, намагаючись протистояти правилам Європейського Союзу, які у Вашингтоні вважають формою цензури. Про це повідомляє агентство Reuters.

США та ЄС. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, заступниця державного секретаря США з питань публічної дипломатії Сара Роджерс вирушає у турне ключовими містами Європи, де має намір обговорювати питання свободи слова з політиками, експертами та представниками громадянського суспільства. У програмі візитів – Дублін, Будапешт, Варшава та Мюнхен.

Американська сторона різко критикує Закон ЄС про цифрові послуги, а також Закон Великої Британії про онлайн-безпеку. У США вважають, що ці нормативи обмежують свободу висловлювань, зокрема щодо критики міграційної політики, і водночас накладають надмірні регуляторні вимоги на американські технологічні компанії. Йдеться про такі платформи, як Meta, Google, X, TikTok та інші.

Сара Роджерс заявила, що в межах своєї місії планує надавати гранти, спрямовані на підтримку свободи слова в європейських демократіях.

"Я хочу сприяти свободі слова в західних союзних демократіях, і саме цим я буду займатися, надаючи гранти", — наголосила вона.

Тим часом Financial Times повідомила, що минулого тижня Роджерс обговорювала з представниками британської ультраправої партії Reform UK Найджела Фараджа можливий план фінансування аналітичних центрів і благодійних організацій, які відповідають ідеології руху Make America Great Again.

У Державному департаменті США не підтвердили конкретні суми чи адресатів фінансування, однак заявили, що ініціатива є "прозорим і законним використанням ресурсів для просування інтересів і цінностей США за кордоном".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Макрон закликав ЄС до жорсткої відповіді Трампу: трансатлантичні відносини на межі краху



