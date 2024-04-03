США играют с Украиной в игру, придуманную еще Кучмой. О чем речь

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Ткачик Олеся
Во времена президентства Леонида Кучмы возникла не только общеизвестная многовекторность. Которая была реализована таким образом, что глава СНБО Владимир Горбулин отвечал за взаимодействие с США, а его влиятельный заместитель Александр Разумков – за взаимодействие с РФ. И это позволяло Украине успешно лавировать между Штатами и Россией, отметил политический эксперт Александр Кочетков.
Украина и США
А еще, по его словам, в это время придумали и любимую "отмазку" всех украинских президентов под названием "не хватает полномочий". Настаивают, например, Штаты из МВФ прекратить дотировать из бюджета убыточную коммунальную сферу, а Кучма понимает, что такое решение вызовет сопротивление в обществе. И начинает рассказывать американцам: да я же за обеими руками, но та сфера регулируется исключительно законом, а депутаты, проклятые, голосовать не хотят, и ничего не поделаешь, отмечает эксперт.
По его словам, для этого только стоит посмотреть на то, что вытворяет Дональд Трамп и что начали вытворять с ним.
По его словам, неудивительно, что потоптавшегося по многим красным линиям Трампа начали таскать по судам, на одном из них назначали такой залог, что Трамп через своих адвокатов честно признался, что не потянет, а если попытается заплатить, то денег на предвыборную кампанию не останется. И гудбай всем надеждам на возвращение в Белый Дом и страшную месть всем, кто, как считает Трамп, его оскорбил.
По его словам, это видно по тому, что нам продолжают рассказывать, что республиканский конгресс все заблокировал и сделать с этим ничего невозможно. А спикер Конгресса Майк Джонсон намекает на то, что помощь Украине может вернуться, но в виде кредитов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда Украина в лучшем случае получит помощь от США.
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