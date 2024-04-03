США играют с Украиной в игру, придуманную еще Кучмой. О чем речь

Во времена президентства Леонида Кучмы возникла не только общеизвестная многовекторность. Которая была реализована таким образом, что глава СНБО Владимир Горбулин отвечал за взаимодействие с США, а его влиятельный заместитель Александр Разумков – за взаимодействие с РФ. И это позволяло Украине успешно лавировать между Штатами и Россией, отметил политический эксперт Александр Кочетков.

Украина и США

А еще, по его словам, в это время придумали и любимую "отмазку" всех украинских президентов под названием "не хватает полномочий". Настаивают, например, Штаты из МВФ прекратить дотировать из бюджета убыточную коммунальную сферу, а Кучма понимает, что такое решение вызовет сопротивление в обществе. И начинает рассказывать американцам: да я же за обеими руками, но та сфера регулируется исключительно законом, а депутаты, проклятые, голосовать не хотят, и ничего не поделаешь, отмечает эксперт.

"Сейчас у меня создается впечатление, что в эту игру "президент за поддержку Украины, а Конгресс не соглашается", с нами играют США. Извините, но если бы Белый Дом действительно хотел предоставить Украине необходимое современное оружие и финансы, то он бы гарантированно нашел возможности и пути. Американская демократия — она настолько запутана и прецедентна, что при реальном желании возможно все",

– считает Кочетков.

По его словам, для этого только стоит посмотреть на то, что вытворяет Дональд Трамп и что начали вытворять с ним.

"Трамп публично выступает разрушителем мирового порядка безопасности значительно угрожающим, чем тот бестолковый Путин. Потому что президент США может развалить НАТО, в отличие от недоимператора всего Кремля",

– подчеркивает эксперт.

По его словам, неудивительно, что потоптавшегося по многим красным линиям Трампа начали таскать по судам, на одном из них назначали такой залог, что Трамп через своих адвокатов честно признался, что не потянет, а если попытается заплатить, то денег на предвыборную кампанию не останется. И гудбай всем надеждам на возвращение в Белый Дом и страшную месть всем, кто, как считает Трамп, его оскорбил.

"И вот здесь самый независимый и принципиальный американский суд внезапно уменьшает залог до суммы, предложенной Трамповыми юристами. То есть какой-то договорняк Трампа с Белым Домом точно состоялся, следствием чего и стало смягчение суда. То есть механизмы влияния и договоренностей внутри тамошнего политикума существуют. Но включаются только в действительно важных для Штатов моментах. И выполнение американских обещаний Украине по неустанной помощи, судя по всему, к таким не относится"

, – отметил Кочетков.

По его словам, это видно по тому, что нам продолжают рассказывать, что республиканский конгресс все заблокировал и сделать с этим ничего невозможно. А спикер Конгресса Майк Джонсон намекает на то, что помощь Украине может вернуться, но в виде кредитов.

"Будем надеяться, что приемлемый вариант будет найден. Все станет понятно уже через неделю, когда конгрессмены вернутся с отдыха. Потому что игра в недостаточность полномочий в американском исполнении реально подрывает веру в последнюю супердержаву мира. А также в то, что политическая турбулентность в США случайна, а не запланирована"

, – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда Украина в лучшем случае получит помощь от США.