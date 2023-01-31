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США критикуют Россию в нарушении ядерного договора

Россия не пускает американских наблюдателей на свои объекты для проверки ядерных установок, что нарушает ядерный договор между странами.

сегодня, 20:25
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Автор:

Slava Kot

Американский представитель Госдепартамента раскритиковал Российскую Федерацию за нарушение ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Россияне блокируют доступ инспекциям по проверке в свои ядерные установки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

США критикуют Россию в нарушении ядерного договора

Российские ядерные ракеты. Фото из открытых источников

В соответствии с соглашением СНВ, регулирующим ядерные арсеналы крупнейших стран мира – США и России разрешено проводить проверки ядерных установок друг у друга. С 2020 года подобная практика была приостановлена из-за пандемии Covid-19, однако сейчас США планируют ее восстановить.

"Россия не придерживается своего обязательства по Новому договору о СНВ по содействию инспекционной деятельности на своей территории. Отказ России содействовать инспекционной деятельности мешает Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и ставит под угрозу жизнеспособность американо-российского контроля над ядерными вооружениями", — сообщается в заявлении спикера Госдепартамента.

Договор между США и Россией ограничивал количество межконтинентального ядерного оружия, как могли бы Российская Федерация и Соединенные штаты. В последний раз договор был продлен в 2021 году на пять лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Китае, который разозлился на нового президента Чехии. Петр Павел позвонил лидеру Тайваня, чем спровоцировал критику в свою сторону от китайских властей, которые считают, что островная страна должна принадлежать ей и не может быть независимой.

Также "Комментарии" писали о президенте РФ Владимире Путине, который уничтожил за 50 недель то, что Россия строила 50 лет.






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Источник: https://edition.cnn.com/2023/01/31/politics/us-russia-nuclear-arms-control-treaty/index.html
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