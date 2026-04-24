США лишились важнейшего оружия для войны с Китаем: детали

Соединенные Штаты стремительно расходуют стратегические запасы вооружений на фоне войны с Ираном, что уже вызывает тревогу внутри военного руководства. Как сообщает The New York Times, с конца февраля американские силы использовали около 1100 дальнобойных крылатых ракет, включая значительную часть арсенала, предназначенного для потенциального конфликта с Китаем.

Речь идет, в частности, о ракетах Tomahawk, которых было выпущено более тысячи – это почти в десять раз превышает ежегодные закупки. Одновременно Пентагон задействовал свыше 1200 перехватчиков Patriot стоимостью более 4 млн долларов каждый, а также более тысячи ракет Precision Strike и ATACMS.

По данным издания, столь масштабное использование боеприпасов резко сократило запасы до "тревожного" уровня. Это вынудило США срочно перебрасывать вооружение с баз в Европе и Азии на Ближний Восток, снижая готовность к потенциальным угрозам со стороны России и Китая.

Отдельной проблемой стали высокоточные ракеты JASSM-ER: их применили около 1100 единиц, оставив в резерве примерно 1500. При нынешних темпах производства восстановление арсеналов может занять годы. В CSIS оценивают остатки "Томагавков" примерно в 3000 единиц.

Общая стоимость кампании, по оценкам независимых экспертов, достигает 28-35 млрд долларов. При этом интенсивность боевых действий оказалась значительно выше официальных цифр: заявленные 13 тысяч пораженных целей предполагают многократные удары по одним и тем же объектам.

Дополнительный удар по боеспособности нанесло сокращение учений и переброска сил. В частности, авианосная группа USS Abraham Lincoln была выведена из Азии на Ближний Восток, а вместе с ней – подразделения морской пехоты и системы ПВО.

Эксперты предупреждают: затяжной конфликт может поставить Вашингтон перед жестким выбором? Где именно сохранять военное присутствие, если ресурсы окажутся на пределе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп выдвинул ультиматум Ирану: дойдет ли до ядерного удара.



