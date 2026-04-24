США втратили найважливішу зброю для війни з Китаєм: деталі

Сполучені Штати стрімко витрачають стратегічні запаси озброєнь на тлі війни з Іраном, що вже спричиняє тривогу всередині військового керівництва. Як повідомляє The New York Times, з кінця лютого американські сили використали близько 1100 далекобійних крилатих ракет, включаючи значну частину арсеналу, призначеного для потенційного конфлікту з Китаєм.

Йдеться, зокрема, про ракети Tomahawk, яких було випущено понад тисячу – це майже вдесятеро перевищує щорічні закупівлі. Одночасно Пентагон задіяв понад 1200 перехоплювачів Patriot вартістю понад 4 млн доларів кожен, а також понад тисячу ракет Precision Strike та ATACMS.

За даними видання, таке масштабне використання боєприпасів різко скоротило запаси до "тривожного" рівня. Це змусило США терміново перекидати озброєння з баз у Європі та Азії на Близький Схід, знижуючи готовність до потенційних загроз Росії та Китаю.

Окремою проблемою стали високоточні ракети JASSM-ER: їх застосували близько 1100 одиниць, залишивши в резерві приблизно 1500. За нинішніх темпів виробництва відновлення арсеналів може тривати роки. У CSIS оцінюють залишки "Томагавків" приблизно 3000 одиниць.

Загальна вартість кампанії, за оцінками незалежних експертів, сягає 28-35 млрд. доларів. При цьому інтенсивність бойових дій виявилася значно вищою за офіційні цифри: заявлені 13 тисяч уражених цілей передбачають багаторазові удари по одних і тих же об'єктах.

Додатковий удар по боєздатності завдало скорочення навчань та перекидання сил. Зокрема, авіаносна група USS Abraham Lincoln була виведена з Азії на Близький Схід, а разом із нею – підрозділи морської піхоти та системи ППО.

Експерти попереджають: чи затяжний конфлікт може поставити Вашингтон перед жорстким вибором? Де саме зберігати військову присутність, якщо ресурси виявляться межі.

