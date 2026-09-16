США продолжают постепенно ослаблять санкционное давление на Беларусь в обмен на освобождение политических заключенных. Санкции ослабили в отношении двух белорусских предприятий — "Лакокраски" и "Беллесбумпрома". В марте ослабили санкции в отношении банковского сектора и белорусских производителей калийных удобрений. Искусственный интеллект проанализировал ситуацию и объяснил, может ли это быть предвестников отмены санкций против РФ.

Россия и США. Иллюстративное фото

Чат-бот Gemini не считает нынешние действия Вашингтона прямой подготовкой к снятию санкций с РФ. По его мнению, США проводят отдельную геополитическую игру с Минском.

Логика проста: санкционные послабления привязаны к конкретным действиям Лукашенко — прежде всего, освобождению политических заключенных. Параллельно Вашингтон получает возможность влиять на белорусскую экономику и не допустить большего поглощения страны Россией.

Gemini видит в этом попытку создать для Лукашенко простор для маневра между Вашингтоном и Москвой. Чем больше Минск будет зависеть не только от Кремля, тем больше рычагов влияния будут иметь США. При этом отмечает, что санкции против РФ напрямую связаны с войной против Украины, поэтому для их масштабного ослабления Вашингтон, по мнению Gemini, потребует совсем других шагов.

Чат-бот Grok смотрит на ситуацию осторожнее. Он также не видит прямой договоренности о предстоящем снятии санкций с РФ, но считает, что сам принцип уже создает прецедент.

Схема "освобождения людей в обмен на санкционные послабления" работает. Сначала сотни политзаключенных, затем постепенное открытие доступа к финансовым операциям и удобрениям. По мнению Grok, это демонстрирует, что Вашингтон готов торговаться санкциями, если получает конкретный результат.

И именно это может являться сигналом для Москвы. Если с Минском договоренности возможны, то Кремль также может попытаться предложить Вашингтону собственную цену за ослабление давления.

Grok потому не утверждает, что санкции против РФ уже готовятся к отмене. Но видит опасность в самой логике такого подхода: санкции перестают выглядеть постоянным барьером и становятся предметом переговоров.

Чат-бот DeepSeek занял наиболее отличную позицию. По его мнению, история с Белоруссией может быть не только гуманитарной договоренностью, но и своеобразным пробным шагом перед потенциальными договоренностями с Москвой.

Чатбот обращает внимание на то, что экономики Беларуси и России тесно связаны. Поэтому ослабление санкций в отношении Минска может создавать дополнительные возможности и для российской экономики.

В то же время DeepSeek не говорит о неизбежной отмене санкций против РФ. Его тезис другой: Вашингтон может демонстрировать Москве сам принцип будущей торговли – конкретные уступки Кремля в обмен на постепенное ослабление ограничений.

Именно поэтому DeepSeek видит в белорусском кейсе своеобразный сигнал для России: США показывают, что санкции могут являться предметом крупного политического соглашения.

Все три чат-бота согласны: США действительно используют санкции как инструмент переговоров с Минском, а освобождение политзаключенных стало одним из ключевых элементов этой схемы. Это подтверждают и фактические события последних месяцев.

Но по главному вопросу – является ли это подготовкой к снятию санкций с РФ — мнения резко разделились. Gemini видит два разных процесса. Grok допускает, что белорусский сценарий создает прецедент для будущих переговоров с Москвой. DeepSeek идет еще дальше и рассматривает его как возможный пробный сигнал Кремля.

Стоит отметить, что сейчас признаков возможного снятия санкций с РФ нет, наоборот, в США планируют принять закон, который позволит вводить в отношении РФ "адские" санкции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко задумал против Путина.



