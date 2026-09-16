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США змінюють правила гри: Путіну дають останній шанс врятуватися

США послаблюють санкції проти Білорусі в обмін на звільнення політв’язнів. Штучний інтелект оцінив, чи вказує це на майбутнє скасування санкцій проти РФ

16 вересня 2026, 14:48
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Кречмаровская Наталия

США продовжують поступово послаблювати санкційний тиск на Білорусь в обмін на звільнення політичних в’язнів. Санкції послабили щодо двох білоруських підприємств — “Лакофарби” та “Біллесбумпрому”. У березні послабили санкції щодо банківського сектору та білоруських виробників калійних добрив. Штучний інтелект проаналізував ситуацію та пояснив, чи може це бути передвісником скасування санкцій проти РФ.

США змінюють правила гри: Путіну дають останній шанс врятуватися

Росія та США. Ілюстративне фото

Чат-бот Gemini не вважає нинішні дії Вашингтона прямою підготовкою до зняття санкцій із РФ. На його думку, США проводять окрему геополітичну гру з Мінськом.

Логіка проста: санкційні послаблення прив’язані до конкретних дій Лукашенка — передусім звільнення політичних в’язнів. Паралельно Вашингтон отримує можливість впливати на білоруську економіку та не допустити ще більшого поглинання країни Росією.

Gemini бачить у цьому спробу створити для Лукашенка простір для маневру між Вашингтоном і Москвою. Чим більше Мінськ залежатиме не лише від Кремля, тим більше важелів впливу матимуть США. При цьому зауважує, що санкції проти РФ безпосередньо пов’язані з війною проти України, тому для їх масштабного послаблення Вашингтон, на думку Gemini, вимагатиме зовсім інших кроків.

Чат-бот Grok дивиться на ситуацію обережніше. Він також не бачить прямої домовленості про майбутнє зняття санкцій із РФ, але вважає, що сам принцип уже створює прецедент.

Схема “звільнення людей в обмін на санкційні послаблення” працює. Спочатку сотні політв’язнів, потім поступове відкриття доступу до фінансових операцій та добрив. На думку Grok, це демонструє: Вашингтон готовий торгуватися санкціями, якщо отримує конкретний результат.

І саме це може бути сигналом для Москви. Якщо з Мінськом домовленості можливі, то Кремль також може спробувати запропонувати Вашингтону власну “ціну” за послаблення тиску.

Grok тому не стверджує, що санкції проти РФ уже готуються до скасування. Але бачить небезпеку в самій логіці такого підходу: санкції перестають виглядати незмінним бар’єром і стають предметом переговорів.

Чат-бот DeepSeek зайняв найбільш відмінну позицію. На його думку, історія з Білоруссю може бути не лише гуманітарною домовленістю, а й своєрідним пробним кроком перед потенційними домовленостями з Москвою.

Чат-бот звертає увагу на те, що економіки Білорусі та Росії тісно пов’язані. Тому послаблення санкцій щодо Мінська потенційно може створювати додаткові можливості і для російської економіки.

Водночас DeepSeek не говорить про неминуче скасування санкцій проти РФ. Його теза інша: Вашингтон може демонструвати Москві сам принцип майбутньої торгівлі — конкретні поступки Кремля в обмін на поступове послаблення обмежень.

Саме тому DeepSeek бачить у білоруському кейсі своєрідний сигнал для Росії: США показують, що санкції можуть бути предметом великої політичної угоди.

Усі три чат-боти погоджуються: США справді використовують санкції як інструмент переговорів із Мінськом, а звільнення політв’язнів стало одним із ключових елементів цієї схеми. Це підтверджують і фактичні події останніх місяців.

Але щодо головного питання — чи є це підготовкою до зняття санкцій із РФ — думки різко розділилися. Gemini бачить два різні процеси. Grok допускає, що білоруський сценарій створює прецедент для майбутніх переговорів із Москвою. DeepSeek іде ще далі й розглядає його як можливий пробний сигнал Кремлю.

Варто зазначити, що зараз ознак можливого зняття санкцій з РФ немає, навпаки в США планують ухвалити закон, який дозволить вводити щодо РФ “пекельні” санкції. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лукашенко замислив проти Путіна.




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