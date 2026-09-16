США продовжують поступово послаблювати санкційний тиск на Білорусь в обмін на звільнення політичних в’язнів. Санкції послабили щодо двох білоруських підприємств — “Лакофарби” та “Біллесбумпрому”. У березні послабили санкції щодо банківського сектору та білоруських виробників калійних добрив. Штучний інтелект проаналізував ситуацію та пояснив, чи може це бути передвісником скасування санкцій проти РФ.

Росія та США. Ілюстративне фото

Чат-бот Gemini не вважає нинішні дії Вашингтона прямою підготовкою до зняття санкцій із РФ. На його думку, США проводять окрему геополітичну гру з Мінськом.

Логіка проста: санкційні послаблення прив’язані до конкретних дій Лукашенка — передусім звільнення політичних в’язнів. Паралельно Вашингтон отримує можливість впливати на білоруську економіку та не допустити ще більшого поглинання країни Росією.

Gemini бачить у цьому спробу створити для Лукашенка простір для маневру між Вашингтоном і Москвою. Чим більше Мінськ залежатиме не лише від Кремля, тим більше важелів впливу матимуть США. При цьому зауважує, що санкції проти РФ безпосередньо пов’язані з війною проти України, тому для їх масштабного послаблення Вашингтон, на думку Gemini, вимагатиме зовсім інших кроків.

Чат-бот Grok дивиться на ситуацію обережніше. Він також не бачить прямої домовленості про майбутнє зняття санкцій із РФ, але вважає, що сам принцип уже створює прецедент.

Схема “звільнення людей в обмін на санкційні послаблення” працює. Спочатку сотні політв’язнів, потім поступове відкриття доступу до фінансових операцій та добрив. На думку Grok, це демонструє: Вашингтон готовий торгуватися санкціями, якщо отримує конкретний результат.

І саме це може бути сигналом для Москви. Якщо з Мінськом домовленості можливі, то Кремль також може спробувати запропонувати Вашингтону власну “ціну” за послаблення тиску.

Grok тому не стверджує, що санкції проти РФ уже готуються до скасування. Але бачить небезпеку в самій логіці такого підходу: санкції перестають виглядати незмінним бар’єром і стають предметом переговорів.

Чат-бот DeepSeek зайняв найбільш відмінну позицію. На його думку, історія з Білоруссю може бути не лише гуманітарною домовленістю, а й своєрідним пробним кроком перед потенційними домовленостями з Москвою.

Чат-бот звертає увагу на те, що економіки Білорусі та Росії тісно пов’язані. Тому послаблення санкцій щодо Мінська потенційно може створювати додаткові можливості і для російської економіки.

Водночас DeepSeek не говорить про неминуче скасування санкцій проти РФ. Його теза інша: Вашингтон може демонструвати Москві сам принцип майбутньої торгівлі — конкретні поступки Кремля в обмін на поступове послаблення обмежень.

Саме тому DeepSeek бачить у білоруському кейсі своєрідний сигнал для Росії: США показують, що санкції можуть бути предметом великої політичної угоди.

Усі три чат-боти погоджуються: США справді використовують санкції як інструмент переговорів із Мінськом, а звільнення політв’язнів стало одним із ключових елементів цієї схеми. Це підтверджують і фактичні події останніх місяців.

Але щодо головного питання — чи є це підготовкою до зняття санкцій із РФ — думки різко розділилися. Gemini бачить два різні процеси. Grok допускає, що білоруський сценарій створює прецедент для майбутніх переговорів із Москвою. DeepSeek іде ще далі й розглядає його як можливий пробний сигнал Кремлю.

Варто зазначити, що зараз ознак можливого зняття санкцій з РФ немає, навпаки в США планують ухвалити закон, який дозволить вводити щодо РФ “пекельні” санкції.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лукашенко замислив проти Путіна.



