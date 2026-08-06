США меняют ядерную доктрину: действительно ли Пентагон готовит сценарий войны с РФ и Китаем

Администрация США готовит пересмотр национальной ядерной стратегии, который может существенно изменить подход Вашингтона к вопросам сдерживания России и Китая. Как сообщает NBC News со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом подготовки документа, в Пентагоне разрабатывают новую концепцию, предусматривающую возможность применения тактического ядерного оружия в случае масштабного регионального конфликта.

США. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, речь идет о засекреченной стратегии, детали которой пока не раскрываются. Однако источники утверждают, что акцент будет сделан не на глобальном обмене ядерными ударами между сверхдержавами, а на локальных сценариях, где США могут использовать боеприпасы малой дальности для достижения военных целей.

Собеседники NBC News отмечают, что документ разрабатывается в рамках масштабной переоценки американской политики ядерного сдерживания. Главными потенциальными противниками в новых сценариях рассматриваются Китай и Россия, а внимание сосредоточено на возможных конфликтах в отдельных регионах мира.

Тактическое ядерное оружие отличается от стратегического меньшей мощностью и радиусом действия. Именно поэтому в военных кругах его рассматривают как инструмент ограниченного применения, хотя эксперты неоднократно предупреждали, что даже единичное использование подобных боеприпасов может привести к стремительной эскалации и перерасти в полномасштабную ядерную войну.

Пока Пентагон официально не комментирует содержание новой стратегии. Вместе с тем появление подобных сообщений уже вызвало дискуссию среди специалистов по международной безопасности, которые предупреждают, что изменение американской доктрины может повлиять на баланс сил между крупнейшими ядерными державами.

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