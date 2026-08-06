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США змінюють ядерну доктрину: чи справді Пентагон готує сценарій війни з РФ та Китаєм

У новій секретній стратегії вперше роблять ставку на можливе застосування тактичної ядерної зброї у регіональному конфлікті

6 серпня 2026, 11:57
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Кравцев Сергей

Адміністрація США готує перегляд національної ядерної стратегії, який може суттєво змінити підхід Вашингтона до питань стримування Росії та Китаю. Як повідомляє NBC News з посиланням на п'ять джерел, знайомих із ходом підготовки документа, у Пентагоні розробляють нову концепцію, яка передбачає можливість застосування тактичної ядерної зброї у разі масштабного регіонального конфлікту.

США змінюють ядерну доктрину: чи справді Пентагон готує сценарій війни з РФ та Китаєм

США. Фото: із відкритих джерел

За даними журналістів, йдеться про засекречену стратегію, деталі якої поки що не розкриваються. Проте джерела стверджують, що акцент буде зроблено не на глобальному обміні ядерними ударами між наддержавами, а на локальних сценаріях, де США можуть використати боєприпаси малої дальності для досягнення воєнних цілей.

Співрозмовники NBC News зазначають, що документ розробляється у рамках масштабної переоцінки американської політики ядерного стримування. Головними потенційними противниками у нових сценаріях розглядаються Китай та Росія, а увага зосереджена на можливих конфліктах в окремих регіонах світу.

Тактична ядерна зброя відрізняється від меншої стратегічної потужністю і радіусом дії. Саме тому у військових колах його розглядають як інструмент обмеженого застосування, хоча експерти неодноразово попереджали, що навіть поодиноке використання подібних боєприпасів може призвести до стрімкої ескалації та перерости у повномасштабну ядерну війну.

Поки що Пентагон офіційно не коментує зміст нової стратегії. Водночас, поява подібних повідомлень вже викликала дискусію серед фахівців з міжнародної безпеки, які попереджають, що зміна американської доктрини може вплинути на баланс сил між найбільшими ядерними державами.

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Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/national-security/pentagon-drafting-new-us-nuclear-strategy-case-regional-war-china-russ-rcna587370
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