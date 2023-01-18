США могут объявить о дополнительной помощи Украине: когда это может произойти

Вашингтон может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели. В администрации президента США Джо Байдена придерживаются позиции, что нужно приложить все усилия для того, чтобы привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за военные преступления в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой CNN, об этом заявил спикер Совета нацбезопасности США Джона Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

При этом Джон Кирби ушел от ответа на главный вопрос, который интересует многих – будут ли в пакете новой помощи Киеву долгожданные танки.

Кирби попросил всех набраться терпения и дождаться конца недели, когда появятся подробности о том, что именно передадут США Украине. Единственно, на чем акцентировал внимание спикер Совета нацбезопасности США, никто пусть не надеется, что помощь США ослабнет или уменьшится. Вскоре будут новые пакеты помощи.

"Вы продолжите слышать о дополнительных пакетах помощи в области безопасности, дополнительных вооружений и средств для Украины, которые поступают из Соединенных Штатов, возможно, уже в конце этой недели", — сказал Кирби.

По его словам, в США внимательно изучают те запросы, которые приходят из Украины и формируют пакеты помощи, учитывая то, что больше всего нужно украинской армии для продолжения обороны.

Стоит напомнить, ранее США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти в 3 млрд долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" — бронемашины M2 Bradley.

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