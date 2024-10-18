logo

BTC/USD

68419.85

ETH/USD

2649.28

LTC/USD

74.74

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США могут подтолкнуть Украину к капитуляции: что для этого сделают
commentss НОВОСТИ Все новости

США могут подтолкнуть Украину к капитуляции: что для этого сделают

США уже думают над тем, как сменить лидеров в РФ и начать с ними работать

18 октября 2024, 14:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Минимизация военной помощи со стороны США может толкать Украину к капитуляции в войне с Россией, об этом в интервью "Главреду" сказал политолог Тарас Загородний. Несмотря на то, что такая капитуляция была бы значительным имиджевым ударом для Соединенных Штатов, эксперт убежден, что это может быть "правильно" подано.

США могут подтолкнуть Украину к капитуляции: что для этого сделают

США и Украина

"Оформят все так, как будто это воля Украины, якобы она сама захотела", — отметил эксперт.

При этом Загородний отмечает, что президент Владимир Зеленский верно обращает внимание на План победы Украины, демонстрирующий готовность страны бороться до конца. Однако он подчеркивает, что Запад не оказывает достаточной поддержки для этой борьбы.

Загородний также критикует политику демократических администраций США, начиная со времен Обамы, указывая на ее неэффективность. По его словам, отсутствие четкой стратегии дает бандитам чувство безнаказанности, когда "полицейские" уходят с мировой арены.

Кроме того, эксперт обращает внимание на попытки США изменить акценты в своей политике, в частности, делая ставку на появление новых лидеров в России, что может привести к изменению режима. Он сравнивает это с событиями 2009 года, когда Обама после российской агрессии против Грузии общался с Медведевым, фактически прощая России все ее действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ни Гаррис, ни Трамп не имеют четкого плана, как остановить войну. А в Вашингтоне все чаще звучат мнения по поводу того, что Украине следует идти на переговоры с РФ. Однако аналитики считают, что таким образом Киев заставляют капитулировать перед Россией. Они добавляют, что никакой мир не заставит Путина отказаться от идеи превратить Украину в колонию РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/ukraine/ssha-sklonyayut-ukrainu-k-pravilnoy-kapitulyacii-chto-predusmatrivaetsya-zagorodniy-10606469.html?_gl=1*1dxok19*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyOTI0ODUyNi45NTIuMC4xNzI5MjQ4NTI2LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTc
Теги:

Новости

Все новости