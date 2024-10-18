Минимизация военной помощи со стороны США может толкать Украину к капитуляции в войне с Россией, об этом в интервью "Главреду" сказал политолог Тарас Загородний. Несмотря на то, что такая капитуляция была бы значительным имиджевым ударом для Соединенных Штатов, эксперт убежден, что это может быть "правильно" подано.

США и Украина

"Оформят все так, как будто это воля Украины, якобы она сама захотела", — отметил эксперт.

При этом Загородний отмечает, что президент Владимир Зеленский верно обращает внимание на План победы Украины, демонстрирующий готовность страны бороться до конца. Однако он подчеркивает, что Запад не оказывает достаточной поддержки для этой борьбы.

Загородний также критикует политику демократических администраций США, начиная со времен Обамы, указывая на ее неэффективность. По его словам, отсутствие четкой стратегии дает бандитам чувство безнаказанности, когда "полицейские" уходят с мировой арены.

Кроме того, эксперт обращает внимание на попытки США изменить акценты в своей политике, в частности, делая ставку на появление новых лидеров в России, что может привести к изменению режима. Он сравнивает это с событиями 2009 года, когда Обама после российской агрессии против Грузии общался с Медведевым, фактически прощая России все ее действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ни Гаррис, ни Трамп не имеют четкого плана, как остановить войну. А в Вашингтоне все чаще звучат мнения по поводу того, что Украине следует идти на переговоры с РФ. Однако аналитики считают, что таким образом Киев заставляют капитулировать перед Россией. Они добавляют, что никакой мир не заставит Путина отказаться от идеи превратить Украину в колонию РФ.



