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США могут ввести санкции против «Северного потока-2», не дожидаясь вторжения РФ в Украину

Санкции в отношении трубопровода могут быть наложены в течение 15 дней после принятия, и позволят Конгрессу проголосовать за возобновление санкций, если президент откажется от них

сегодня, 11:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Сенат США 14 января будет рассматривать законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2". Инициатива рассмотрения данного законопроекта исходит от сенатора-республиканца Тедома Круза. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на издание "Politico".

США могут ввести санкции против «Северного потока-2», не дожидаясь вторжения РФ в Украину

Сенат США. Фото: из открытых источников

Законопроект интересен тем, что санкции против "Северного потока-2" могут быть введены спустя 15 дней после принятия. Кроме того, законопроект дает право Конгресса США проголосовать за продление санкций, несмотря на отказ от этого со стороны Белого Дома.

Для того, чтобы законопроект был принят нужно минимум 60 голосов. Круз вместе с коллегами по Республиканской партии считают, что набрать минимум голосов не составит труда. Более того, республиканцы уверены, что они смогут принять законопроект даже с перевесом голосов.

Издание отмечает, больше всего интересна позиция Демократической партии, где раньше немало представителей открыто возмущались решению администрации Байдена отменить санкции против "Северного потока-2". Хватит ли теперь им решительности пойти против позиции Белого Дома.

Кроме этого, обсуждение возможного введение новых санкций против "Северного потока-2" связано с тем, что Россия продолжает обострять ситуацию на украино-российской границе и санкции могут стать сдерживающим механизмом.

Отмечает, демократы могут избежать неловкого момента для Белого дома, когда придется голосовать за законопроект республиканцев, проголосовав за законопроект своего коллеги демократа Боба Менендеса. Этот законопроект также предусматривает санкции против Москвы, но только в случае вторжения РФ в Украину. Здесь также важный нюанс – проект большинства в Сенате всегда имеет преимущество. Поэтому демократы могут внести на первым рассмотрение именно свой законопроект.  

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Источник: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/01/03/how-dems-could-sabotage-cruzs-nord-stream-2-gambit-495573
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