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США могут замедлить выделение помощи Украине: СМИ узнали, в чем причина

Когда президент Джо Байден в следующий раз попросит дополнительные средства для Украины, Конгресс может не сразу согласиться

сегодня, 11:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Споры относительно повышения потолка госдолга США вновь привели к дискуссиям конгрессменов по поводу финансирования Украины. Обсуждение вызвало заявление спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, который заявил, что у него нет срочных планов по принятию закона о повышении расходов на оборону сверх установленного лимита. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

США могут замедлить выделение помощи Украине: СМИ узнали, в чем причина

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что такое заявление Маккарти может свидетельствовать о том, что у президента США Байдена могут возникнуть трудности, когда он попросит Конгресс одобрить очередной транш военной помощи для Украины.


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СМИ отмечает, в последний раз Палата представителей и Сенат давали согласие на помощь Украине в размере 48 миллиардов долларов еще в декабре. Ожидается, что этих средств хватит примерно до конца сентября, после чего, по всей видимости, глава Белого дома запросит дополнительные средства к августу или сентябрю.

Свою позицию по неготовности автоматического голосования по дополнительному закону о расходах Маккарти объяснил тем, что он хоть и поддерживает Украину, но хочет получить всю информацию о необходимости иметь новые вооружения.

"Я не даю деньги ради того, чтобы дать деньги. Я хочу увидеть, какова цель, каков результат, которого вы хотите достичь, а затем показать мне план, чтобы увидеть, действительно ли этот план сработает", — заявил Маккарти.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us-debt-ceiling-battle-rekindles-debate-over-ukraine-funds-2023-06-06/
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