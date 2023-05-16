Американские ученые начали испытывать на людях новый препарат, выводящий из организма радиоактивные вещества. Различные дозы препарата под названием HOPO 14-1 будут принимать 40 добровольцев, сообщает Би-би-си .

США испытывают препарат от радиации на людях (фото из открытых источников)

Врачи будут следить за их состоянием и появлением побочных эффектов. Ученые рассчитывают, что результаты первой фазы исследования будут в 2024 году.

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В материале говорится, что есть два препарата, которые вводятся уколом, и помогают при воздействии плутония, америция или кюрия. Это таблетки йода.

Если HOPO 14-1 будет эффективен, то у врачей появится возможность обеспечить защиту от урана и нептуния, применяемых при создании так называемых "грязных бомб", в дополнение к плутонию, америцию и кюрию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России на сайте госзакупок заметили "необычный" тендер на закупку йодида калия на 5 миллионов рублей. Как сообщает издание "Комментарии", на российском портале т.н. "Единая информационная система в сфере закупок" обнародовала позицию на приобретение калия йодида на сумму почти 5 миллионов рублей. Снабжение калия йодида предназначено для нужд "ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России". Сумма закупки составляет 4850000 рублей. Заявка была размещена 16 сентября текущего года и редактирована 26 сентября. Йодид калия принимается при угрозе ядерного заражения. В этом случае каждый человек старше двух лет должен принять 125 мг препарата. Доза для детей в возрасте до двух лет составляет 40 мг.

ФМБА России обеспечивает радиационную, химическую, биологическую сохранность Рф и её населения. Путин неоднократно заявлял, что при угрозе территориальной целостности России использует все средства обороны, намекая на ядерное оружие.



