США начали рекордные военные учения: почему Китаю это точно не понравится
США начали рекордные военные учения: почему Китаю это точно не понравится

17 тысяч военных и союзники со всего мира: «Баликатан» становится сигналом Пекину на фоне глобальной напряженности

20 апреля 2026, 16:13
Автор:
Кравцев Сергей

Соединенные Штаты начали крупнейшие за всю историю совместные военные учения с Филиппинами, демонстрируя усиление своего военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Как сообщает Bloomberg, маневры проходят на фоне растущего соперничества с Китаем и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Военные США. Фото: из открытых источников

Ежегодные учения "Баликатан" в этом году стали рекордными по масштабу: в них задействовано более 17 тысяч военнослужащих. Помимо США и Филиппин, участие принимают Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Франция. В программе – морские операции и боевые стрельбы, включая сложные сценарии взаимодействия союзников.

Старт маневров совпал с активизацией Китая: незадолго до этого Пекин направил группу военных кораблей для учений в западной части Тихого океана. На этом фоне участие Японии в "Баликатан" впервые придает тренировкам дополнительный геополитический вес.

Представители американского командования подчеркивают, что несмотря на кризисы в других регионах, приоритет Индо-Тихоокеанского направления остается неизменным. Генерал-лейтенант морской пехоты США Кристиан Вортман заявил, что Вашингтон сохраняет "непоколебимую приверженность" своим союзникам, в частности Филиппинам.

Ранее представители США также пытались снизить напряженность, заявляя о оборонительном характере учений. Тем не менее масштаб маневров и участие ключевых партнеров сигнализируют о готовности к координации действий в случае эскалации.

Ожидается, что в ближайшее время к наблюдению за отдельными этапами присоединится министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, включая демонстрационные операции по затоплению судов.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-20/us-opens-record-drills-with-philippines-as-iran-war-rattles-allies?srnd=homepage-europe
