США розпочали рекордні військові навчання: чому Китаю це точно не сподобається

Сполучені Штати розпочали найбільші за всю історію спільні військові навчання з Філіппінами, демонструючи посилення своєї військової присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Як повідомляє Bloomberg, маневри проходять на тлі зростаючого суперництва з Китаєм та загострення ситуації на Близькому Сході.

Військові США.

Щорічні навчання "Балікатан" цього року стали рекордними за масштабом: у них задіяно понад 17 тисяч військовослужбовців. Крім США та Філіппін, участь беруть Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Франція. У програмі – морські операції та бойові стрілянини, включаючи складні сценарії взаємодії союзників.

Старт маневрів збігся з активізацією Китаю: незадовго до цього Пекін направив групу військових кораблів для навчань у західній частині моря. На цьому тлі участь Японії у "Балікатан" вперше надає тренуванням додаткової геополітичної ваги.

Представники американського командування наголошують, що незважаючи на кризи в інших регіонах, пріоритет Індо-Тихоокеанського спрямування залишається незмінним. Генерал-лейтенант морської піхоти США Крістіан Вортман заявив, що Вашингтон зберігає непохитну відданість своїм союзникам, зокрема Філіппінам.

Раніше представники США також намагалися зменшити напруженість, заявляючи про оборонний характер навчань. Проте масштаб маневрів та участь ключових партнерів сигналізують про готовність до координації дій у разі ескалації.

Очікується, що найближчим часом до спостереження за окремими етапами приєднається міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі, включаючи демонстраційні операції із затоплення суден.

Читайте також на порталі "Коментарі" — союзники б'ють на сполох: що в переговорах США з Іраном пішло не так.



