США начинают операцию в Венесуэле: почему это больно может ударить по Путину

Военная операция США в Венесуэле может интересовать нас только в контексте получения Дональдом Трампом дополнительного инструмента влияния на мировую цену на нефть. Если США низвергнут Мадуро, у Трампа появятся все основания отменять санкции на венесуэльскую нефть, и цена в мире соответственно полетит вниз. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

Американские военные. Фото: из открытых источников

"В последние недели Трамп часто повторяет тезис, что цена на нефть может заставить Путина всерьез относиться к переговорам о мире. А несколько недель назад были даже сообщения в СМИ, что индусы просили у Трампа снять санкции с венесуэльской нефти, чтобы у них была дешевая альтернатива российской...", – отметил эксперт.

Сергей Таран также обратил внимание на еще один факт – оппозиционерка из Венесуэлы Мария Корина Мачадо, которая "вместо Трампа" получила премию мира – может быть отличным кандидатом на преемницу Мадуро. Эксперт отметил, что здесь как никогда уместно может стать изречение о том, что "история умеет играть интересные шутки".

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп анонсировал проведение наземной операции американских войск на территории Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком. Как передает портал "Комментарии", во время своего выступления, которое транслировалось по Белому дому, американский лидер заявил, что количество наркотиков, поступающих в США по морю, в настоящее время составляет менее 5% от того, что было год назад.

"У нас есть Мексиканский залив, и там очень мало лодок, очень мало лодок. Честно говоря, даже рыболовных судов почти нет. Я не хочу наносить ущерб рыбной промышленности, но это оказалось столь эффективным. Количество поступающих морем наркотиков сейчас составляет примерно 5% от того, что было год назад, даже меньше 5%", — сказал он.

Теперь наркотические вещества идут по суше, сказал Трамп. Однако Штаты планируют взяться за этот вопрос. Дональд Трамп предположил, что он обратится в Сенат и Конгресс за поддержкой, но, скорее всего, у них не будет возражений.