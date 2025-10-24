США начинают операцию в Венесуэле: почему это больно может ударить по Путину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Военная операция США в Венесуэле может интересовать нас только в контексте получения Дональдом Трампом дополнительного инструмента влияния на мировую цену на нефть. Если США низвергнут Мадуро, у Трампа появятся все основания отменять санкции на венесуэльскую нефть, и цена в мире соответственно полетит вниз. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.
Американские военные. Фото: из открытых источников
Сергей Таран также обратил внимание на еще один факт – оппозиционерка из Венесуэлы Мария Корина Мачадо, которая "вместо Трампа" получила премию мира – может быть отличным кандидатом на преемницу Мадуро. Эксперт отметил, что здесь как никогда уместно может стать изречение о том, что "история умеет играть интересные шутки".
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп анонсировал проведение наземной операции американских войск на территории Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком. Как передает портал "Комментарии", во время своего выступления, которое транслировалось по Белому дому, американский лидер заявил, что количество наркотиков, поступающих в США по морю, в настоящее время составляет менее 5% от того, что было год назад.
Теперь наркотические вещества идут по суше, сказал Трамп. Однако Штаты планируют взяться за этот вопрос. Дональд Трамп предположил, что он обратится в Сенат и Конгресс за поддержкой, но, скорее всего, у них не будет возражений.