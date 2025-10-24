Час вийшов: куди Трамп терміново направляє американських військових

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення наземної операції американських військ на території Венесуели для боротьби з наркотрафіком. Як передає портал "Коментарі", під час свого виступу, який транслювався Білим домом, американський лідер заявив, що кількість наркотиків, які надходять до США морем, нині становить менше 5% від того, що було рік тому.

Американські військові. Фото: з відкритих джерел

"У нас є Мексиканська затока, і там дуже мало човнів, дуже мало човнів. Чесно кажучи, навіть рибальських суден майже немає. Я не хочу завдавати шкоди рибній промисловості, але це виявилося настільки ефективним. Кількість наркотиків, що надходять морем, зараз становить приблизно 5% від того, що було рік тому, навіть менше 5%", — сказав президент.

Тепер наркотичні речовини йдуть суходолом, сказав Трамп. Проте Штати планують узятись за це питання.

Дональд Трамп припустив, що він звернеться до Сенату та Конгресу за підтримкою, але, швидше за все, у них не буде заперечень.

За словами Трампа, наркотичні речовини у США вбивають 300 тисяч людей на рік.

