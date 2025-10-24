США розпочинають операцію у Венесуелі: чому це боляче може вдарити по Путіну

Рубрики
Кравцев Сергей
Військова операція США у Венесуелі нас може цікавити лише у контексті отримання Дональдом Трампом додаткового інструменту впливу на світову ціну на нафту. Якщо США скинуть Мадуро, у Трампа з’являться всі підстави скасовувати санкції на венесуельську нафту, і ціна у світі відповідно полетить вниз. Таку думку висловив політичний експерт Сергій Таран.
Американські військові. Фото: з відкритих джерел
Сергій Таран також звернув увагу на ще один факт – опозиціонерка з Венесуели Марія Коріна Мачадо, яка "замість Трампа" отримала премію миру – може бути чудовою кандидаткою на наступницю Мадуро. Експерт зауважив, що тут як ніколи доречним може стати вислів про те, що "історія вміє грати цікаві жарти".
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп анонсував проведення наземної операції американських військ на території Венесуели для боротьби з наркотрафіком. Як передає портал "Коментарі", під час свого виступу, який транслювався Білим домом, американський лідер заявив, що кількість наркотиків, які надходять до США морем, нині становить менше 5% від того, що було рік тому.
Тепер наркотичні речовини йдуть суходолом, сказав Трамп. Проте Штати планують узятись за це питання. Дональд Трамп припустив, що він звернеться до Сенату та Конгресу за підтримкою, але, швидше за все, у них не буде заперечень.