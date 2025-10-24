США розпочинають операцію у Венесуелі: чому це боляче може вдарити по Путіну

Військова операція США у Венесуелі нас може цікавити лише у контексті отримання Дональдом Трампом додаткового інструменту впливу на світову ціну на нафту. Якщо США скинуть Мадуро, у Трампа з’являться всі підстави скасовувати санкції на венесуельську нафту, і ціна у світі відповідно полетить вниз. Таку думку висловив політичний експерт Сергій Таран.

Американські військові. Фото: з відкритих джерел

"Останніми тижнями Трамп часто повторює тезу, що ціна на нафту може змусити Путіна всерйоз ставитися до перемовин про мир. А кілька тижнів тому були навіть повідомлення у ЗМІ, що індуси просили у Трампа зняти санкції з венесуельської нафти, аби у них була дешева альтернатива російській...", – зазначив експерт.

Сергій Таран також звернув увагу на ще один факт – опозиціонерка з Венесуели Марія Коріна Мачадо, яка "замість Трампа" отримала премію миру – може бути чудовою кандидаткою на наступницю Мадуро. Експерт зауважив, що тут як ніколи доречним може стати вислів про те, що "історія вміє грати цікаві жарти".

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп анонсував проведення наземної операції американських військ на території Венесуели для боротьби з наркотрафіком. Як передає портал "Коментарі", під час свого виступу, який транслювався Білим домом, американський лідер заявив, що кількість наркотиків, які надходять до США морем, нині становить менше 5% від того, що було рік тому.

"У нас є Мексиканська затока, і там дуже мало човнів, дуже мало човнів. Чесно кажучи, навіть рибальських суден майже немає. Я не хочу завдавати шкоди рибній промисловості, але це виявилося настільки ефективним. Кількість наркотиків, що надходять морем, зараз становить приблизно 5% від того, що було рік тому, навіть менше 5%", — сказав президент.

Тепер наркотичні речовини йдуть суходолом, сказав Трамп. Проте Штати планують узятись за це питання. Дональд Трамп припустив, що він звернеться до Сенату та Конгресу за підтримкою, але, швидше за все, у них не буде заперечень.