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В Италии активизировался вулкан: огромный столб пепла поднялся на несколько километров (ВИДЕО)

Из-за извержения вулкана Этна в городе Катания была временно прекращена работа аэропорта

сегодня, 13:02
Автор:

Денис Подставной
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В Италии активизировался вулкан. Об этом пишет издание Watchers.

В Италии активизировался вулкан: огромный столб пепла поднялся на несколько километров (ВИДЕО)

Вулкан Этна. Фото из открытых источников

Вчера, 14 декабря, на вулкане Этна, который находится на восточном побережье Сицилии произошло извержение. Оно сопровождалось обильным выбросом пепла в атмосферу. Вулканический пепел распространяется к югу от кратера.

Сообщается, что активность наступила через день после того, как небольшой поток лавы появился в новом отверстии на восточном склоне Этны. Согласно данным СМИ, поток установился на высоте приблизительно 1700 — 1800 метров над уровнем моря. Извержение сопровождалась постепенным увеличением средней амплитуды вулканических толчков.

Агентство ANSA передает, что столб пепла поднялся на высоту более пяти километров. Из-за этого в городе Катания была временно прекращена работа аэропорта. 

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно заметить, как огромный столб пепла вздымается над вулканом. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что сильное землетрясение всколыхнуло Индонезию. Очаг подземных толчков, магнитудой более семи баллов, находился приблизительно в ста километрах от города Ларантука. Землетрясение ощущалось сразу в нескольких городах. Сообщается, что у местных жителей началась паника и они начали выбегать из домов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Великобритании путешественник стал свидетелем удивительного атмосферного явления. Им оказалась оптическая иллюзия, которую называют горным призраком. В момент, когда мужчина заметил "призрака" рядом с ним не было никого и он изрядно испугался.  


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Источник: https://watchers.news/2021/12/14/etna-volcano-eruption-december-2021/
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