США накрыла масштабная волна протестов: что произошло и при чем здесь Трамп
США накрыла масштабная волна протестов: что произошло и при чем здесь Трамп

США охватили протесты после смертельной стрельбы федеральных агентов. Американцы требуют ликвидации ICE.

25 января 2026, 09:35
В Соединенных Штатах разразились масштабные протесты после того, как федеральные агенты застрелили 37-летнего медбрата из Миннеаполиса Алекса Претти. Демонстрации 24 января прокатились сразу по нескольким крупным городам, в частности Нью-Йорку, Бостону, Сан-Франциско, Провиденсу и Вашингтону, став очередным проявлением напряжения вокруг действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

США накрыла масштабная волна протестов: что произошло и при чем здесь Трамп

Протесты в США. Фото: Adam Gray/AP

Массовые протесты в США начались через день после многотысячного марша в Миннеаполисе против усиленного присутствия иммиграционных агентов в городе. Несмотря на сильный мороз, люди вышли на улицы, скандируя лозунги против ICE и требуя справедливости для Претти и других погибших во время силовых операций.

"К черту ICE, прочь ICE!", — восклицали американцы.

Также протестующие кричали "Закройте это", а другие держали плакаты с надписями "Нет тиранам и никаким королям" и "ICE – худшее из худших".

Протесты в США. Фото: Adam Gray/AP

В Нью-Йорке тысячи протестующих собрались на Юнион-сквер. Член городского совета Чи Оссе в резкой речи призвал к ликвидации ICE, назвав его "агентством хаоса".

"Нам нужен Нюрнбергский процесс для людей с ICE, для людей, совершающих преступления против человечности здесь, в нашей стране. Я отказываюсь называть их стражами порядка. Они являются агентами хаоса. Они разрушают устройство нашей страны", – заявил Оссе.

Подобные настроения царили в Бостоне, где толпы скандировали лозунги против "террора и ненависти", а также в Сан-Франциско и Провиденси, где демонстранты потребовали закрыть местные офисы DHS.

Алекс Претти

Новым катализатором протестов в США стало убийство Алекса Претти работником ICE. Хотя Министерство внутренней безопасности заявляет, что Претти якобы был вооружен, распространенные видео в соцсетях вызывают сомнения в этой версии. Трамп отреагировал на инцидент и раскритиковал протесты, объяснив, что сотрудники ICE пытаются найти нелегальных мигрантов.

Гибель Алекса Претти случилась всего через несколько дней после убийства еще одной жительницы Миннеаполиса Рене Гуд, которую в начале этого месяца застрелил сотрудник иммиграционной службы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп приказал выбросить из Вашингтона мигрантов и бездомных.

Также "Комментарии" писали, что в США застрелили выступавшего против помощи Украине соратника Трампа.



Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/24/protests-alex-pretti-killing-federal-agents-ice
