США накрила масштабна хвиля протестів: що сталося і до чого тут Трамп

У Сполучених Штатах спалахнули масштабні протести після того, як федеральні агенти застрелили 37-річного медбрата з Міннеаполіса Алекса Претті. Демонстрації 24 січня прокотилися одразу кількома великими містами, зокрема Нью-Йорком, Бостоном, Сан-Франциско, Провіденсом та Вашингтоном, ставши черговим проявом напруги навколо дій Імміграційної та митної служби США (ICE).

Протести в США. Фото: Adam Gray/AP

Масові протести в США почалися через день після багатотисячного маршу в Міннеаполісі проти посиленої присутності імміграційних агентів у місті. Попри сильний мороз, люди вийшли на вулиці, скандуючи гасла проти ICE та вимагаючи справедливості для Претті й інших загиблих під час силових операцій.

"До біса ICE, геть ICE!", — вигукували американці.

Також протестувальники кричали "Закрийте це", а інші тримали плакати з написами "Ні тиранам і ніяким королям" та "ICE – найгірше з найгірших".

Протести в США. Фото: Adam Gray/AP

У Нью-Йорку тисячі протестувальників зібралися на Юніон-сквер. Член міської ради Чі Оссе у різкій промові закликав до ліквідації ICE, назвавши її "агентством хаосу".

"Нам потрібен Нюрнберзький процес для людей з ICE, для людей, які скоюють злочини проти людяності тут, у нашій країні. Я відмовляюся називати їх правоохоронцями. Вони є агентами хаосу. Вони руйнують устрій нашої країни", – заявив Оссе.

Схожі настрої панували у Бостоні, де натовпи скандували гасла проти "терору та ненависті", а також у Сан-Франциско та Провіденсі, де демонстранти вимагали закрити місцеві офіси DHS.

Алекс Претті

Новим каталізатором протестів у США стало вбивство Алекса Претті працівником ICE. Хоча Міністерство внутрішньої безпеки заявляє, що Претті нібито був озброєний, розповсюджені відео у соцмережах викликають сумніви щодо цієї версії. Трамп відреагував на інцидент та розкритикував протести пояснивши, що співробітники ICE намагаються знайти нелегальних мігрантів.

Загибель Алекса Претті сталася всього за кілька днів після вбивства ще однієї мешканки Міннеаполіса Рене Гуд, яку на початку цього місяця застрелив співробітник імміграційної служби.

