США накрыла одна из самых мощных снежных бурь за последние годы (ФОТО)

Мощный зимний шторм "Ферн" охватил США, повлекшие хаос в транспортной системе и опасные погодные условия для миллионов людей. От Техаса до Новой Англии шторм принес сильный снег, ледяной дождь и опасно низкие температуры, оставив более 130 000 американцев без электроэнергии.

Шторм "Ферн" охватил США. Фото: Mike Simons/AP

По данным FlightAware, с субботы по понедельник в США было отменено более 13 000 авиарейсов, что явилось наибольшим нарушением работы авиаперевозок после кризисного прекращения работы правительства США в прошлом году. Аэропорты в Мемфисе, Оклахоме и Далласе подверглись наибольшим перебоям, где было отменено до 90% рейсов. В других городах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон, Остин и Сан-Франциско, отмена была у 75% рейсов.

Шторм в США. Фото: AFP

Шторм в США

Синоптики предупреждают, что шквальный ветер и очень холодный воздух могут вызвать обморожение в считанные минуты, особенно на Северных равнинах, где температура от ветра может опускаться до -46 градусов Цельсия. Кроме того, сильный шторм уже привел к гибели трех человек в Нью-Йорке из-за холода и обморожения.

Центр прогнозирования погоды США оценивает, что опасные условия затронут около 180 миллионов американцев. Местные власти объявили чрезвычайное положение в 18 штатах, а 9 штатов задействовали Национальные гвардии для помощи населению.

Шторм в США. Фото: Charlie Riedel/AP

Шторм в США. Фото: AP

Синоптики предупреждают о потенциальных длительных отключениях электроснабжения, повреждениях инфраструктуры и непроходимых дорогах. Ожидается, что шторм может стать одним из самых масштабных в США со времен "супершторма" 1993 года, и экстренные службы призывают людей оставаться дома и соблюдать безопасные меры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на шторм, в США состоялись массовые протесты против политики Трампа.