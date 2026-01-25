logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США накрыла одна из самых мощных снежных бурь за последние годы (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

США накрыла одна из самых мощных снежных бурь за последние годы (ФОТО)

Шторм "Ферн" охватил США. Отменены более 13 000 рейсов, объявлено чрезвычайное положение, а из-за холода уже сообщают о гибели людей.

25 января 2026, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Мощный зимний шторм "Ферн" охватил США, повлекшие хаос в транспортной системе и опасные погодные условия для миллионов людей. От Техаса до Новой Англии шторм принес сильный снег, ледяной дождь и опасно низкие температуры, оставив более 130 000 американцев без электроэнергии.

США накрыла одна из самых мощных снежных бурь за последние годы (ФОТО)

Шторм "Ферн" охватил США. Фото: Mike Simons/AP

По данным FlightAware, с субботы по понедельник в США было отменено более 13 000 авиарейсов, что явилось наибольшим нарушением работы авиаперевозок после кризисного прекращения работы правительства США в прошлом году. Аэропорты в Мемфисе, Оклахоме и Далласе подверглись наибольшим перебоям, где было отменено до 90% рейсов. В других городах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон, Остин и Сан-Франциско, отмена была у 75% рейсов.

США накрыла одна из самых мощных снежных бурь за последние годы (ФОТО) - фото 2

Шторм в США. Фото: AFP

США накрыла одна из самых мощных снежных бурь за последние годы (ФОТО) - фото 2

Шторм в США

Синоптики предупреждают, что шквальный ветер и очень холодный воздух могут вызвать обморожение в считанные минуты, особенно на Северных равнинах, где температура от ветра может опускаться до -46 градусов Цельсия. Кроме того, сильный шторм уже привел к гибели трех человек в Нью-Йорке из-за холода и обморожения.

Центр прогнозирования погоды США оценивает, что опасные условия затронут около 180 миллионов американцев. Местные власти объявили чрезвычайное положение в 18 штатах, а 9 штатов задействовали Национальные гвардии для помощи населению.

США накрыла одна из самых мощных снежных бурь за последние годы (ФОТО) - фото 2

Шторм в США. Фото: Charlie Riedel/AP

США накрыла одна из самых мощных снежных бурь за последние годы (ФОТО) - фото 2

Шторм в США. Фото: AP

Синоптики предупреждают о потенциальных длительных отключениях электроснабжения, повреждениях инфраструктуры и непроходимых дорогах. Ожидается, что шторм может стать одним из самых масштабных в США со времен "супершторма" 1993 года, и экстренные службы призывают людей оставаться дома и соблюдать безопасные меры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на шторм, в США состоялись массовые протесты против политики Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/24/winter-snow-ice-storm-weather-weekend-latest-updates
Теги:

Новости

Все новости