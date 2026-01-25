logo_ukra

США накрила одна з найпотужніших снігових бур за останні роки (ФОТО)
НОВИНИ

США накрила одна з найпотужніших снігових бур за останні роки (ФОТО)

Шторм "Ферн" охопив США. Скасовано понад 13 000 рейсів, оголошено надзвичайний стан, а через холод вже повідомляють про загибель людей.

25 січня 2026, 11:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Потужний зимовий шторм "Ферн" охопив США, спричинивши хаос у транспортній системі та небезпечні погодні умови для мільйонів людей. Від Техасу до Нової Англії шторм приніс сильний сніг, крижаний дощ та небезпечно низькі температури, залишивши понад 130 000 американців без електроенергії. 

США накрила одна з найпотужніших снігових бур за останні роки (ФОТО)

Шторм "Ферн" охопив США. Фото: Mike Simons/AP

За даними FlightAware, з суботи по понеділок у США було скасовано понад 13 000 авіарейсів, що стало найбільшим порушенням роботи авіаперевезень після кризового припинення роботи уряду США минулого року. Аеропорти в Мемфісі, Оклахоми та Далласу зазнали найбільших перебоїв, де було скасовано до 90% рейсів. В інших містах, таких як Нью-Йорк, Вашингтон, Остін та Сан-Франциско, скасування були у 75% рейсів.

США накрила одна з найпотужніших снігових бур за останні роки (ФОТО) - фото 2

Шторм в США. Фото: AFP

США накрила одна з найпотужніших снігових бур за останні роки (ФОТО) - фото 2

Шторм в США

Синоптики попереджають, що шквальний вітер і дуже холодне повітря можуть спричинити обмороження за лічені хвилини, особливо на Північних рівнинах, де температура від вітру може опускатися до -46 градусів Цельсія. Крім того, сильний шторм уже призвів до загибелі трьох людей у Нью-Йорку через холод та обмороження. 

Центр прогнозування погоди США оцінює, що небезпечні умови торкнуться приблизно 180 мільйонів американців. Місцеві влади оголосили надзвичайний стан у 18 штатах, а дев’ять штатів задіяли Національні гвардії для допомоги населенню. 

США накрила одна з найпотужніших снігових бур за останні роки (ФОТО) - фото 2

Шторм в США. Фото: Charlie Riedel/AP

США накрила одна з найпотужніших снігових бур за останні роки (ФОТО) - фото 2

Шторм в США. Фото: AP

Синоптики попереджають про потенційні тривалі відключення електропостачання, пошкодження інфраструктури та непрохідні дороги. Очікується, що шторм може стати одним із наймасштабніших у США з часів "супершторму" 1993 року, і екстрені служби закликають людей залишатися вдома та дотримуватися безпечних заходів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що попри шторм, у США відбулися масові протести проти політики Трампа.



Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/24/winter-snow-ice-storm-weather-weekend-latest-updates
