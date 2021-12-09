США наложили санкции на украинских граждан: что думают эксперты

США ввели 9 декабря анонсированные ранее санкции против ряда украинских граждан.

США наложили санкции на украинских граждан - фото из открытых источников

Министерство финансов США ударило санкциями по экс-заместителю Администрации президента Виктора Януковича, юристу Андрею Портнову и его фонду. Отмечается, что Портнов "заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для покупки доступа и принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию".

А Госдеп объявил о наложении санкций на бывшего главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого и его жену Ольгу "за серьезные коррупционные действия".

США намерены предпринимать шаги, которые бы отвлекали украинское руководство от слабохарактерности американской стороны и демонстрировали единый политический курс Штатов и Украины

Эксперты проанализировали эти решения для издания "Комментарии".

Политолог Дмитрий Воронков считает, что новые санкции США против украинских граждан следует рассматривать в двух плоскостях: как жест политической солидарности и как "пряник" для отвлечения от событий, разочаровавших Украину.

"В качестве жеста политической солидарности – это, прежде всего, как бы поддержка внутриполитических действий президента Владимира Зеленского. В частности, непосредственно в рамках судебной реформы, на которой уже давно настаивает Запад. И, соответственно, в конфликте гаранта с КСУ и лично Тупицким представители США демонстрируют свою приверженность первому. Как бы мотивируя его на дальнейшую конфронтацию", – поясняет политолог.

Что касается второго, геополитического аспекта, то это, прежде всего, относится к переговорам Байдена с Путиным, на которые в Офисе президента Украины возлагали большие надежды, считает Дмитрий Воронков.

"Но надежды не оправдались, – отмечает он. – Реальных подвижек не было, каждый остался при своем. И теперь США намерены предпринимать шаги, которые бы отвлекали украинское руководство от слабохарактерности американской стороны и демонстрировали единый политический курс Штатов и Украины. То есть, мы видим один из эпизодов завуалированной двойной игры, которую ведут США. В Белом Доме явно не хотят, чтобы Украина видела какую-то лояльность Байдена к Путину. И потому так демонстративно заявляли о серьезных санкциях в случае вторжения России в Украину. Но при этом почему-то убрали из оборонного бюджета США дополнительные санкции против того же "Северного потока-2". Не говоря уже о явных признаках того, что в ходе возможной нормандской встречи Запад, возможно, будет давить на Украину в рамках выполнения прокремлевского сценария Минских соглашений".

Введенные сегодня санкции носят, прежде всего, политический смысл. Они наносят удар по репутации, имиджу Портнова и Тупицкого, которые точно будут защищать свои права

Доктор права, адвокат Иван Либерман отмечает:

"Портнов – один из лучших юристов-правоведов не только в Украине, но и в Европе. Я допускаю, что он может успешно обжаловать данные санкции в соответствующих институциях и праве (скорее всего, это будет англо-саксонское право, т.к. именно оно действует в США). Не исключаю затяжного юридического противостояния".

При этом, подчеркивает Иван Либерман, сегодня есть немало механизмов, которые позволяют совершенно законным образом обходить санкции.

"Что касается Тупицкого и его супруги. Вряд ли в санкциях против них заинтересованы украинские политики. Скорее, речь о лицах, которые стоят за кулисами нашей политики, но имеют к ней непосредственное отношение", – отмечает доктор права.

Комментируя санкционный механизм как таковой, Иван Либерман подчеркнул, что каждый человек должен иметь возможность отстаивать свои права и интересы в судах.

"Если международные суды установят, что санкции – законны, это должно выполняться. То же самое касается решения о незаконности санкций, – подчеркивает эксперт. – С моей точки зрения, введенные сегодня санкции носят, прежде всего, политический смысл. Они наносят удар по репутации, имиджу Портнова и Тупицкого, которые точно будут защищать свои права".

Ранее на портале "Комментарии" — когда Украина вступит в НАТО: в Госдепе США назвали сроки.

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