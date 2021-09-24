США намерены уничтожить свою химическое оружие к 2023 году

США планируют завершить процесс ликвидации своего химического оружия к концу 2023 года. Сейчас уничтожено 97% такого вооружения. Об этом сообщила заместитель помощника главы Пентагона, которая занимается вопросами химической и биологической защиты, Бренди Венн.

США (фото из открытых источников)

Ведомство приняло решение о ликвидации американского химического оружия до 31 декабря 2023 года. При этом, Пентагон пытается завершить процесс уничтожения боевых химических препаратов до сентября того же года.



"Для нашей национальной безопасности важно уложиться в установленные сроки", — пояснила Венн.

Она напомнила, что осталось уничтожить лишь 3% химического оружия. В 2019 году организация по запрещению химического оружия приобщила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в перечень запрещенных веществ. 4 марта 2018 года в городе Солсбери, Великобритания бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с симптомами отравления в торговом центре. В апреле Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что их пытались отравить с помощью вещества под названием "Новичок".

Напомним, в штабе Алексея Навального рассказали о том, чем отравили российского политика в Томске и от чего он до сих пор находится в коме. По словам руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова, на жизнь оппозиционера покушались с помощью яда из той же группы, что и вещество “Новичок”. Именно с его помощью в Великобритании пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Волков пишет о том, что "Новичок" — самый известный в мире ингибитор холинэстеразы. Год назад вещества нервно-паралитического действия запретили использовать во всем мире и признали химическим оружием.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!