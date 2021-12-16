США нашли виновных в масштабном разливе нефти в Калифорнии: кто вызвал экологическую катастрофу

Федеральное большое жюри США обвинило Amplify Energy Corp и две ее дочерние компании в незаконном и небрежном сбросе нефти при прорыве нефтепровода в Калифорнии в октябре и отсутствии реакции на тревогу. Об этом сообщает Reuters.

Нефтяные пятна остались на пляже штата, который был закрыт после того, как произошел разлив нефти у побережья Калифорнии - Reuters

Министерство юстиции сообщает, что в обвинении утверждается, что компании, владеющие и эксплуатирующие 17-мильный (27 км) нефтепровод Сан-Педро-Бей, не смогли должным образом отреагировать на восемь тревожных сигналов в течение более 13 часов 1-2 октября.

Акт обвинения также обвиняет Amplify и ее дочерние компании Beta Operating Co LLC и San Pedro Bay Pipeline Co в том, что они пять раз закрывали и перезапускали нефтепровод после срабатывания первых пяти тревог, из-за чего нефть текла из-за поврежденного нефтепровода более трех часов.

Amplify сообщила, что исследовала трубопровод, но тогда экипажу не было известно, что система обнаружения утечек неисправна.

Система обнаружения "неправильно сигнализировала о потенциальной утечке на платформе, где утечка не могла быть обнаружена персоналом платформы и где утечка на самом деле не происходила", – говорится в заявлении.

Из-за разлива нефти рыба погибла, птицы погрязли в нефти, а водно-болотные угодья были загрязнены, что местные чиновники назвали экологической катастрофой.

По оценкам, 25 000 галлонов сырой нефти было сброшено с точки примерно в 4,7 милях к западу от Хантингтон-Бич из-за трещины в 16-дюймовом трубопроводе, говорится в заявлении.

Как сообщали ранее, Саудовская Аравия, Россия и другие ведущие производители нефти решили придерживаться планов по увеличению предложения в январе следующего года, несмотря на недавнее падение цен, вызванное опасением нового перенасыщения рынка.

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