США не хотят повторения прошлогодней ошибки: кого отправляют на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности этого года. Американскую делегацию на одном из ключевых международных форумов в сфере безопасности, который состоится в феврале, возглавит государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Как пишет Der Spiegel, в федеральном правительстве Германии до последнего ожидали приезда Венса в Мюнхен и рассчитывали использовать конференцию для важных переговоров на высоком уровне. В последние годы именно вице-президенты США традиционно представляли Вашингтон на форуме и произносили ключевую речь о подходах США к международной безопасности.

Отсутствие Венса выглядит особенно показательным на фоне его выступления на прошлогодней конференции, вызвавшей громкий резонанс. Вместо акцента на российской угрозе вице-президент США заявил, что наибольшую опасность для Европы представляют не Россия или Китай, а внутренние процессы, в частности ограничение свободы слова. Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны европейских политиков.

В частности, тогдашний лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц публично отверг обвинения Венса и раскритиковал попытки США вмешиваться во внутреннюю политику Германии. Во время выступления вице-президента напряжение в зале неоднократно становилось очевидным.

Причины, по которым Вэнс в этом году не приедет в Мюнхен, официально не объясняются. В то же время Der Spiegel отмечает, что вице-президент США планирует находиться в Европе незадолго до конференции, в частности, рассматривался визит в Рим. Однако возможные заграничные поездки президента Дональда Трампа могут вынудить Венса вернуться в США для выполнения своих обязанностей.

