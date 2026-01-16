США не хочуть повторення минулорічної помилки: кого відправляють на Мюнхенську конференцію з безпеки

Віце-президент США Джей Ді Венс не братиме участі в Мюнхенській конференції з безпеки цього року. Натомість американську делегацію на одному з ключових міжнародних форумів у сфері безпеки, який відбудеться в лютому, очолить державний секретар США Марко Рубіо. Про це повідомляють організатори заходу.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Як пише Der Spiegel, у федеральному уряді Німеччини до останнього очікували приїзду Венса до Мюнхена та розраховували використати конференцію для важливих переговорів на високому рівні. Упродовж останніх років саме віце-президенти США традиційно представляли Вашингтон на форумі та виголошували ключову промову щодо підходів США до міжнародної безпеки.

Відсутність Венса виглядає особливо показовою на тлі його виступу на минулорічній конференції, який спричинив гучний резонанс. Замість акценту на російській загрозі віце-президент США тоді заявив, що найбільшу небезпеку для Європи становлять не Росія чи Китай, а внутрішні процеси, зокрема обмеження свободи слова. Ці слова викликали різку реакцію з боку європейських політиків.

Зокрема, тодішній лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц публічно відкинув звинувачення Венса та розкритикував спроби США втручатися у внутрішню політику Німеччини. Під час виступу віце-президента напруга в залі неодноразово ставала очевидною.

Причини, з яких Венс цього року не приїде до Мюнхена, офіційно не пояснюються. Водночас Der Spiegel зазначає, що віце-президент США планує перебувати в Європі незадовго до конференції, зокрема розглядався візит до Рима. Однак можливі закордонні поїздки президента Дональда Трампа можуть змусити Венса повернутися до США для виконання своїх обов’язків.

