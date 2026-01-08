Венс висловився про затриманий танкер: чому підняття російського прапора не допомогло

Нафтовий танкер Bella 1, який США затримали 7 січня, лише вдавався російським, щоб уникнути санкцій. Але зрештою ця хитрість йому не допомогла. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Fox News заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Віце-президент зазначив, що нафтовий танкер, який раніше називався Bella 1, минулого місяця не дозволив американським службам піднятися на борт, а пізніше, наприкінці грудня, перейшов на російську реєстрацію під назвою Marinera, щоб отримати захист РФ.

"Це був фейковий російський нафтовий танкер. Вони по суті намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути санкцій", — сказав Венс.

Танкер Marinera не мав на борту нафти, але США стверджують, що він належить до "тіньового флоту" суден, які використовують для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що задумав Путін перед великою війною в Європі: що насправді віз танкер "Маринера".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витку напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.



