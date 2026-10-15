США не предупредили Украину о ракетном ударе: какие объяснение теперь выдал Вашингтон

США, вероятно, не предоставили Украине своевременных предупреждений о массированном российском ракетном ударе, который привел к человеческим жертвам и масштабным перебоям с электроснабжением. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

США. Фото: из открытых источников

По информации телеканала, во время атаки во вторник Россия выпустила десятки баллистических ракет и беспилотников по Киеву и Харькову. При этом украинская сторона не получила привычного предупреждения от партнеров. Американские чиновники объяснили произошедшее предполагаемым сбоем системы обнаружения ракетных запусков, который якобы возник из-за плохих погодных условий.

Однако украинская сторона не согласилась с такой трактовкой. Как отмечают источники, уже следующей ночью, во время нового российского удара, система раннего предупреждения снова заработала. Обстоятельства первоначального сбоя и причины отсутствия своевременного оповещения остаются предметом вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне атак подчеркнул демонстративное пренебрежение России к усилиям по прекращению войны и призвал Вашингтон реагировать на происходящее более жестко.

Дополнительную тревогу вызвали сообщения об ограничениях спутниковой связи. По данным Министерства обороны Украины, в ночь на 14 октября были введены ограничения на работу военных терминалов Starshield при движении. Это, как заявили в ведомстве, осложнило выполнение задач беспилотниками и проведение логистических операций.

Ситуация развивается на фоне напряженности вокруг американской помощи Киеву. Ранее сообщалось об угрозах прекратить обмен разведданными и остановить закупки вооружения в рамках программы PURL, если Украина не откажется от дальнобойных ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Пока нет подтверждения, что отсутствие предупреждений и ограничения спутниковой связи были частью согласованной политики Вашингтона. Однако совпадение этих событий усилило опасения Киева относительно надежности американской поддержки в критический момент войны.

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