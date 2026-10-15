США не попередили Україну про ракетний удар: які пояснення тепер видав Вашингтон

США, ймовірно, не надали Україні своєчасних попереджень про масований російський ракетний удар, який призвів до людських жертв і масштабних перебоїв з електропостачанням. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

США. Фото: із відкритих джерел

За інформацією телеканалу, під час атаки у вівторок Росія випустила десятки балістичних ракет та безпілотників у Києві та Харкові. При цьому українська сторона не одержала звичного попередження від партнерів. Американські чиновники пояснили подію передбачуваним збоєм системи виявлення ракетних запусків, який нібито виник через погані погодні умови.

Однак українська сторона не погодилася з таким трактуванням. Як зазначають джерела, вже наступної ночі під час нового російського удару система раннього попередження знову запрацювала. Обставини початкового збою та причини відсутності своєчасного оповіщення залишаються предметом питань.

Президент України Володимир Зеленський на тлі атак підкреслив демонстративну зневагу Росії до зусиль щодо припинення війни та закликав Вашингтон реагувати на те, що відбувається, жорсткіше.

Додаткову тривогу викликали повідомлення про обмеження супутникового зв'язку. За даними Міністерства оборони України, у ніч на 14 жовтня було введено обмеження на роботу військових терміналів Starshield під час руху. Це, як заявили у відомстві, ускладнило виконання завдань безпілотниками та проведення логістичних операцій.

Ситуація розвивається на тлі напруженості довкола американської допомоги Києву. Раніше повідомлялося про погрози припинити обмін розвідданими та зупинити закупівлю озброєння в рамках програми PURL, якщо Україна не відмовиться від далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Поки що немає підтвердження, що відсутність попереджень та обмеження супутникового зв'язку були частиною узгодженої політики Вашингтона. Проте збіг цих подій посилив побоювання Києва щодо надійності американської підтримки у критичний момент війни.

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