Несмотря на некоторые успехи на отдельных участках фронта, РФ не обладает явным преимуществом в войне против Украины, считает официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

США остаются союзниками Украины. Фото из открытых источников

"США совсем не считают, что РФ владеет преимуществом на поле боя в Украине. Если вы изучите динамику этого конфликта в течение не то, чтобы двух лет, но в недавнем прошлом, то обнаружите, что Россия делает успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных из-за того, что у Украины не было возможности обеспечить вооружением свои войска", — заявил Мэттью Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что дефицит боеприпасов у украинской армии возник из-за промедления Конгресса США в вопросе одобрения дополнительного финансирования помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины на самом деле понесли большие потери во время отступления из Авдеевки, поскольку оно было плохо спланировано, сообщило The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Издание утверждает, что отступление из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным. Украинские военные якобы сообщили изданию, что, несмотря на заявленные цели командования – сохранить жизнь личного состава, они не смогли безопасно отвести из города свои войска.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что польская полиция возбудила уголовное дело за разжигание ненависти в связи с появлением на митинге фермеров плаката с советской символикой и призывом к российскому диктатору Владимиру Путину. Как известно, польские фермеры более чем на 100 тракторах перекрыли дорогу у границы с Чехией. На одной из машин был флаг СССР и лозунг "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

