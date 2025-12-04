logo

США не смогут завершить войну в Украине: причина не в позиции РФ
НОВОСТИ

США не смогут завершить войну в Украине: причина не в позиции РФ

Politico пишет о том, что США планируют компенсировать потери Украины благодаря международной коалиции партнеров и активизации переговоров по конфискации российских активов

4 декабря 2025, 14:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Попытки урегулировать войну в Украине в последние месяцы сопровождаются хаотическими встречами и резкими изменениями планов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в колонке для Politico, анализируя дипломатические усилия администрации Дональда Трампа.

США не смогут завершить войну в Украине: причина не в позиции РФ

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, переговоры проходили в Москве, Анкоридже, Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Киеве и Женеве, а также часто переносились или отменялись. Даалдер считает причиной этого недостаток у администрации Трампа четких процедур и структурированного процесса принятия решений. Президент, как отмечает аналитик, руководит государством так же, как семейным бизнесом – лично встречаясь с широким кругом людей и принимая решения по своему усмотрению.

В вопросах Украины и России привлечены лишь несколько ключевых фигур: вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, руководитель аппарата Сьюзи Уайлс, посланец Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер. При этом у части из них нет штатов или формальных процедур работы. Виткофф, в частности, проводит встречи с Владимиром Путиным без секретаря и полагается на русского переводчика.

Даалдер отмечает, что даже в Госдепартаменте и Совете нацбезопасности чиновники часто не знают деталей переговоров. Рубио, единственный из участников процесса со значительным аппаратом, сначала назвал созданный Кушнером и Виткоффом "28-пунктный план" лишь набором идей, но после вмешательства Трампа был вынужден представить его как официальное предложение США.

Аналитик подчеркивает: ключевым мотивом этих действий является стремление Трампа обрести имидж мирового миротворца. В то же время, хаос в процессе, постоянные изменения и отсутствие стратегии не приближают мир к завершению войны.

Читайте на портале "Комментарии" — путинские чиновники, включая самого диктатора Владимира Путина, далее публично отказываются обсуждать результаты встречи с посланниками Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).



Источник: https://www.politico.eu/article/without-formal-policy-process-us-donald-trump-cant-end-war-ukraine/
