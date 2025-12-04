США не смогут завершить войну в Украине: причина не в позиции РФ

Попытки урегулировать войну в Украине в последние месяцы сопровождаются хаотическими встречами и резкими изменениями планов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в колонке для Politico, анализируя дипломатические усилия администрации Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, переговоры проходили в Москве, Анкоридже, Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Киеве и Женеве, а также часто переносились или отменялись. Даалдер считает причиной этого недостаток у администрации Трампа четких процедур и структурированного процесса принятия решений. Президент, как отмечает аналитик, руководит государством так же, как семейным бизнесом – лично встречаясь с широким кругом людей и принимая решения по своему усмотрению.

В вопросах Украины и России привлечены лишь несколько ключевых фигур: вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, руководитель аппарата Сьюзи Уайлс, посланец Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер. При этом у части из них нет штатов или формальных процедур работы. Виткофф, в частности, проводит встречи с Владимиром Путиным без секретаря и полагается на русского переводчика.

Даалдер отмечает, что даже в Госдепартаменте и Совете нацбезопасности чиновники часто не знают деталей переговоров. Рубио, единственный из участников процесса со значительным аппаратом, сначала назвал созданный Кушнером и Виткоффом "28-пунктный план" лишь набором идей, но после вмешательства Трампа был вынужден представить его как официальное предложение США.

Аналитик подчеркивает: ключевым мотивом этих действий является стремление Трампа обрести имидж мирового миротворца. В то же время, хаос в процессе, постоянные изменения и отсутствие стратегии не приближают мир к завершению войны.

