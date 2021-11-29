США не тестируют пассажиров из Южной Африки на наличие нового штамма

Представители здравоохранения США не вводили никаких новых требований по скринингу или отслеживанию в ответ на недавно выявленный вариант Omicron COVID-19, побудивший администрацию Байдена ограничить поездки из Южной Африки. Об этом сообщает Reuters.

Тестирование на коронавирус - фото из открытых источников

Начиная с 29 ноября, Соединенные Штаты запретят большинству иностранных путешественников из Южной Африки и семи других южноафриканских стран въезд в страну в попытке сдержать распространение варианта Omicron, который впервые был обнаружен в Южной Африке в пятницу 26 ноября.

Однако ограничения на поездки не запрещают полеты и не распространяются на граждан США и законных жителей США. Пока запрет не начнется в 12:01 по восточному времени в понедельник 29 ноября, рейсы из Южной Африки продолжают перевозить иностранных граждан.

Пассажиры авиакомпаний, въезжающих в Соединенные Штаты из-за рубежа, уже подлежат строгим требованиям по вакцинации и тестированию на COVID-19, но, как правило, не контролируются медицинскими работниками после того, как они покидают рейсы, и не обязаны проходить тест на COVID-19 по прибытии в Соединенные Штаты. Почти всем иностранным гражданам, въезжающим в США, нужно привиться, чтобы въехать, но американцам не нужно делать прививки, чтобы вернуться домой.

Полностью вакцинированные путешественники должны предоставить подтверждение отрицательных тестов на COVID-19, сделанных в течение трех дней после их отъезда, но те, кто не был полностью вакцинирован, должны иметь отрицательный результат теста в течение одного дня.

По состоянию на пятницу 26 ноября в Соединенных Штатах не было обнаружено ни одного случая заражения вариантом Omicron.

Как сообщали ранее "Комментарии", на срочное собрание для обсуждения ситуации по штамму Omicron съедутся представители Большой семерки.

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