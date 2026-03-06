logo

Главная Новости Мир США США неожиданно встали рядом с Россией: скандальное голосование в МАГАТЭ по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

США неожиданно встали рядом с Россией: скандальное голосование в МАГАТЭ по Украине

Вашингтон впервые выступил против резолюции о защите украинской энергетики - документ осуждал атаки, угрожающие ядерной безопасности

6 марта 2026, 07:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Неожиданный дипломатический поворот произошел на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соединенные Штаты проголосовали против резолюции, осуждающей атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, фактически оказавшись в одном лагере с Россией, Китаем и Нигером. Об этом сообщает агентство Reuters.

США неожиданно встали рядом с Россией: скандальное голосование в МАГАТЭ по Украине

США и РФ. Фото: из открытых источников

Документ был принят большинством голосов – его поддержали 20 стран из 35 членов совета. Среди них Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южная Африка и Аргентина. Еще десять государств воздержались, включая Бразилию, Египет, Марокко и Саудовскую Аравию. Против выступили четыре страны – США, Россия, Китай и Нигер.

Это уже седьмая резолюция МАГАТЭ по Украине с начала полномасштабного вторжения России. Однако нынешнее голосование стало беспрецедентным – впервые Вашингтон решил не поддерживать документ.

В заявлении США, представленном перед голосованием, пояснили, что не считают принятие новой резолюции целесообразным.

"Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в Украине, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией", — говорится в позиции американской стороны.

При этом текст документа был мягче предыдущих решений. В резолюции подчеркивается, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которая обеспечивает электроэнергией атомные электростанции, представляют прямую угрозу ядерной безопасности.

Особое внимание уделялось рискам для Запорожской атомной электростанции – крупнейшей в Европе. В документе отмечается, что удары по объектам энергетики могут поставить под угрозу стабильную работу ядерных объектов.

Несмотря на поддержку большинства стран, голосование показало заметный раскол среди государств-членов МАГАТЭ по вопросу оценки ситуации вокруг ядерной безопасности в Украине.

Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-opposes-iaea-board-resolution-condemning-attacks-ukraines-power-grid-2026-03-05/
