США неожиданно встали рядом с Россией: скандальное голосование в МАГАТЭ по Украине

Неожиданный дипломатический поворот произошел на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соединенные Штаты проголосовали против резолюции, осуждающей атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, фактически оказавшись в одном лагере с Россией, Китаем и Нигером. Об этом сообщает агентство Reuters.

США и РФ. Фото: из открытых источников

Документ был принят большинством голосов – его поддержали 20 стран из 35 членов совета. Среди них Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южная Африка и Аргентина. Еще десять государств воздержались, включая Бразилию, Египет, Марокко и Саудовскую Аравию. Против выступили четыре страны – США, Россия, Китай и Нигер.

Это уже седьмая резолюция МАГАТЭ по Украине с начала полномасштабного вторжения России. Однако нынешнее голосование стало беспрецедентным – впервые Вашингтон решил не поддерживать документ.

В заявлении США, представленном перед голосованием, пояснили, что не считают принятие новой резолюции целесообразным.

"Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в Украине, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией", — говорится в позиции американской стороны.

При этом текст документа был мягче предыдущих решений. В резолюции подчеркивается, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которая обеспечивает электроэнергией атомные электростанции, представляют прямую угрозу ядерной безопасности.

Особое внимание уделялось рискам для Запорожской атомной электростанции – крупнейшей в Европе. В документе отмечается, что удары по объектам энергетики могут поставить под угрозу стабильную работу ядерных объектов.

Несмотря на поддержку большинства стран, голосование показало заметный раскол среди государств-членов МАГАТЭ по вопросу оценки ситуации вокруг ядерной безопасности в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Индия снова покупает российскую нефть: у Трампа отреагировали.



