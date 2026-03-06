США неожиданно встали рядом с Россией: скандальное голосование в МАГАТЭ по Украине

Рубрики
Неожиданный дипломатический поворот произошел на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соединенные Штаты проголосовали против резолюции, осуждающей атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, фактически оказавшись в одном лагере с Россией, Китаем и Нигером. Об этом сообщает агентство Reuters.
Документ был принят большинством голосов – его поддержали 20 стран из 35 членов совета. Среди них Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южная Африка и Аргентина. Еще десять государств воздержались, включая Бразилию, Египет, Марокко и Саудовскую Аравию. Против выступили четыре страны – США, Россия, Китай и Нигер.
Это уже седьмая резолюция МАГАТЭ по Украине с начала полномасштабного вторжения России. Однако нынешнее голосование стало беспрецедентным – впервые Вашингтон решил не поддерживать документ.
В заявлении США, представленном перед голосованием, пояснили, что не считают принятие новой резолюции целесообразным.
При этом текст документа был мягче предыдущих решений. В резолюции подчеркивается, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которая обеспечивает электроэнергией атомные электростанции, представляют прямую угрозу ядерной безопасности.
Особое внимание уделялось рискам для Запорожской атомной электростанции – крупнейшей в Европе. В документе отмечается, что удары по объектам энергетики могут поставить под угрозу стабильную работу ядерных объектов.
Несмотря на поддержку большинства стран, голосование показало заметный раскол среди государств-членов МАГАТЭ по вопросу оценки ситуации вокруг ядерной безопасности в Украине.
