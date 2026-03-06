Индия снова покупает российскую нефть: у Трампа отреагировали

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты дают Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море. Как передает портал "Комментарии", об этом Бессент сообщил в сети Х.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Бессент отметил, Министерство финансов США идет на такой шаг, "чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок".

В связи с этим американский Минфин предоставляет Индии 30-дневный доступ, который "позволяет индийским нефтеперерабатывающим предприятиям покупать российскую нефть".

"Эта предосторожность краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже застряла в море", – отметил министр.

Бессент добавил, что "Индия является важным партнером Соединенных Штатов", и выразил надежду, что "Нью-Дели увеличит закупки американской нефти".

