commentss НОВОСТИ Все новости

Индия снова покупает российскую нефть: у Трампа отреагировали

США временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море

6 марта 2026, 07:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты дают Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море. Как передает портал "Комментарии", об этом Бессент сообщил в сети Х.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Бессент отметил, Министерство финансов США идет на такой шаг, "чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок".

В связи с этим американский Минфин предоставляет Индии 30-дневный доступ, который "позволяет индийским нефтеперерабатывающим предприятиям покупать российскую нефть".

"Эта предосторожность краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже застряла в море", – отметил министр.

Бессент добавил, что "Индия является важным партнером Соединенных Штатов", и выразил надежду, что "Нью-Дели увеличит закупки американской нефти".

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил призыв к мирному урегулированию конфликтов как в Украине, так и на Ближнем Востоке после того, как США утопили иранский военный корабль у побережья Шри-Ланки. Об этом сообщает Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – экспорт сырой нефти из России в конце 2025 года и начале 2026 года достиг минимальных уровней с февраля 2022 года, составляя 3,43 млн баррелей в сутки. Одновременно из-за падения цен и сокращения объемов поставок общая средненедельная стоимость экспорта российской нефти снизилась до 960 млн. долларов, что является рекордным показателем за весь период полномасштабной войны.




Источник: https://x.com/SecScottBessent/status/2029714253725262232
