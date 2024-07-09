США о последствиях для РФ после удара по Украине: ответ Путину будет в течение этой недели

В Белом доме осудили удары России по детской клинике "Охматдет" и пообещали в течение этой недели послать очень сильный набор сигналов и сообщений российскому диктатору Владимиру Путину. При этом не было уточнено, о каких именно сигналах идет речь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время традиционного брифинга сделал советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Чиновник заявил, что для Владимира Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах, или жилых домах".

В то же время журналисты на брифинге поинтересовались у Джона Кирби, не является ли подобная атака россиян определенным сигналом накануне саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

"Я не могу подчеркнуть, что это какое-то сообщение. Но, как я уже сказал, то, что вы увидите в течение этой недели, это очень сильный набор сигналов и сообщений господину Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину", – отметил Кирби.

По его словам, Россия усилила свою кампанию против украинской энергосистемы, намеренно "лишая мирное население света" перед осенью и зимой.

Чиновник Белого дома анонсировал, что на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Джо Байден назвал вчерашний российский массированный ракетный обстрел нескольких городов в Украине "ужасным напоминанием" о жестокости страны-агрессора. И анонсировал меры по усилению украинской ПВО. Об этом говорится в Twitter-аккаунте (X) американского лидера.



