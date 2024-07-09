США о последствиях для РФ после удара по Украине: ответ Путину будет в течение этой недели

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Кравцев Сергей
В Белом доме осудили удары России по детской клинике "Охматдет" и пообещали в течение этой недели послать очень сильный набор сигналов и сообщений российскому диктатору Владимиру Путину. При этом не было уточнено, о каких именно сигналах идет речь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время традиционного брифинга сделал советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Голос Америки".
Джон Кирби. Фото: Getty Images
Чиновник заявил, что для Владимира Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах, или жилых домах".
В то же время журналисты на брифинге поинтересовались у Джона Кирби, не является ли подобная атака россиян определенным сигналом накануне саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
По его словам, Россия усилила свою кампанию против украинской энергосистемы, намеренно "лишая мирное население света" перед осенью и зимой.
Чиновник Белого дома анонсировал, что на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Джо Байден назвал вчерашний российский массированный ракетный обстрел нескольких городов в Украине "ужасным напоминанием" о жестокости страны-агрессора. И анонсировал меры по усилению украинской ПВО. Об этом говорится в Twitter-аккаунте (X) американского лидера.
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