США обвинили Тайвань в "уступке Китаю": резкое заявление Вашингтона

В Соединенных Штатах подвергли резкой критике задержки с финансированием оборонных расходов Тайваня, назвав их фактической “уступкой” Китая. В Госдепартаменте заявили, что блокировка части военного бюджета ослабляет способность острова сдерживать возможную агрессию Пекина.

США. Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства. Речь идет о дополнительном оборонном пакете, который президент Тайваня Лай Чинг-те предложил для усиления защиты острова на фоне все более агрессивной политики Китая.

Тайваньский лидер просил парламент одобрить около 40 миллиардов долларов на военные нужды. Значительная часть должна была пойти на закупку американского вооружения, в том числе систем HIMARS и других критически важных компонентов обороны.

Однако оппозиционные силы, контролирующие большинство в парламенте, неоднократно затягивали рассмотрение документа. В результате депутаты согласовали только две трети запрошенного финансирования. Оппозиция объяснила свою позицию нежеланием поддерживать "пустые чеки", заявив о рисках непрозрачного использования средств.

В Вашингтоне такую позицию восприняли очень негативно. Представитель Госдепа подчеркнул, что дальнейшие задержки по закупке оборонных систем играют в пользу Коммунистической партии Китая.

Особую обеспокоенность вызвало исключение из бюджета ряда ключевых программ. В частности, без финансирования осталась противобаллистическая ракета Чян Кун, которая должна стать основой новой системы ПВО Т-купол. Также под вопросом оказались морские дроны, необходимые для развития асимметричной обороны острова.

В Минобороны Тайваня предупредили, что задержки могут создать серьезные "пробелы" в системе безопасности страны. Сам Лай Чинг-то заявил, что любое промедление усугубляет риски для населения и подрывает целостность оборонной системы Тайваня.

Читайте на портале "Комментарии" — Тайвань перешел в состояние повышенной готовности: где появились военные корабли КНР.



