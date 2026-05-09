США звинуватили Тайвань у “поступці Китаю”: різка заява Вашингтону

У Сполучених Штатах різко розкритикували затримки з фінансуванням оборонних витрат Тайваню, назвавши їх фактичною “поступкою” Китаю. У Держдепартаменті заявили, що блокування частини військового бюджету послаблює здатність острова стримувати можливу агресію Пекіна.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника американського зовнішньополітичного відомства. Йдеться про додатковий оборонний пакет, який президент Тайваню Лай Чінг-те запропонував для посилення захисту острова на тлі дедалі агресивнішої політики Китаю.

Тайванський лідер просив парламент схвалити близько 40 мільярдів доларів на військові потреби. Значна частина коштів мала піти на закупівлю американського озброєння, зокрема систем HIMARS та інших критично важливих компонентів оборони.

Однак опозиційні сили, які контролюють більшість у парламенті, неодноразово затягували розгляд документа. У результаті депутати погодили лише дві третини запитаного фінансування. Опозиція пояснила свою позицію небажанням підтримувати “порожні чеки”, заявивши про ризики непрозорого використання коштів.

У Вашингтоні таку позицію сприйняли вкрай негативно. Представник Держдепу наголосив, що подальші затримки із закупівлею оборонних систем грають на користь Комуністичної партії Китаю.

Особливе занепокоєння викликало виключення з бюджету низки ключових програм. Зокрема, без фінансування залишилася протибалістична ракета “Чян Кун”, яка має стати основою нової системи ППО “Т-купол”. Також під питанням опинилися морські дрони, необхідні для розвитку асиметричної оборони острова.

У Міноборони Тайваню попередили, що затримки можуть створити серйозні “прогалини” у системі безпеки країни. Сам Лай Чінг-те заявив, що будь-яке зволікання посилює ризики для населення та підриває цілісність оборонної системи Тайваню.

