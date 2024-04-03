США обвинили в том, что они демонстрируют не политику, а политическую проституцию

Как отметил Ростислав Демчук, США еще никогда не были такими хилыми и инертными, как сегодня. По его словам, визит госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Европу – это яркое подтверждение и свидетельство.

Байден и Путин

Как напомнил политический комментатор, вчера Энтони Блинкен целый день слонялся по Парижу и пытался убедить всех парижан и французов, что идея их лидера Эммануэля Макрона присылать французских солдат в Украину — это ложная и опасная идея. Однако все аргументы Блинкена не убедили ни президента Франции Макрона, ни его коллегу, министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна.

"Макрон вообще красавчик отпарировал Блинкену и сказал, что в данном случае Франция не будет просить помощи у всего НАТО и не потребует задействования 5 параграфа Вашингтонского договора даже если ее военные столкнутся с российскими захватчиками. Следовательно, не солено отхлебнув Энтони Блинкен отправился в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО"

, – написал Демчук.

И уже там Блинкен заявил, что руководство США не поддерживает отправку иностранных войск в Украину. По словам американского госсекретаря, США не поддерживают идею с войсками в Украине, потому что не хотят "стать стороной этого конфликта". Кроме того, госсекретарь заявил, что в США в настоящее время не видят признаков того, что российская агрессия может распространиться на страны НАТО.

"Сами видим, как флюгер на крыше Белого дома развернулся на все 180°. Риторика официального Вашингтона стала совершенно противоположной той, какой она была еще несколько дней назад"

, – отметил эксперт.

Он напомнил, что все лидеры НАТО, включая США, утверждали, что если Украина не победит в войне с Россией, то последующими жертвами России станут страны Европы.

А сегодня уже все изменилось. Мол, Россия наглухо увязла в Украине, так что пусть там сами и барахтаются, а Европе уже ничего не угрожает. Итак, видим яркую иллюстрацию того, что США сегодня демонстрируют не политику, а политическую проституцию!

– подчеркнул Демчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Энтони Блинкен заявил о том, что американских военных не будет на украинской земле.