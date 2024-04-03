США обвинили в том, что они демонстрируют не политику, а политическую проституцию

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Ткачик Олеся
Как отметил Ростислав Демчук, США еще никогда не были такими хилыми и инертными, как сегодня. По его словам, визит госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Европу – это яркое подтверждение и свидетельство.
Байден и Путин
Как напомнил политический комментатор, вчера Энтони Блинкен целый день слонялся по Парижу и пытался убедить всех парижан и французов, что идея их лидера Эммануэля Макрона присылать французских солдат в Украину — это ложная и опасная идея. Однако все аргументы Блинкена не убедили ни президента Франции Макрона, ни его коллегу, министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна.
И уже там Блинкен заявил, что руководство США не поддерживает отправку иностранных войск в Украину. По словам американского госсекретаря, США не поддерживают идею с войсками в Украине, потому что не хотят "стать стороной этого конфликта". Кроме того, госсекретарь заявил, что в США в настоящее время не видят признаков того, что российская агрессия может распространиться на страны НАТО.
Он напомнил, что все лидеры НАТО, включая США, утверждали, что если Украина не победит в войне с Россией, то последующими жертвами России станут страны Европы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Энтони Блинкен заявил о том, что американских военных не будет на украинской земле.
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