Похоже, Соединенные Штаты совсем забыли о том, что 30 лет назад дали Украине гарантии безопасности относительно ее территориальной целостности, заявления Роман Бессмертный.

Подписание Будапештского меморандума

"Нелепыми выглядят заявления представителя Белого дома Кирбы и министра МИД Великобритании Камерона о том, что они не могут действовать с Украиной так, как с Израилем: сбивать ракеты, потому что не хотят распространения войны. Не знают? Забыли? Может ли российско-украинская война… нужна миру?

– отметил Бессмертный.

Он напомнил, что в 1994 году Президент Клинтон и премьер Мейджор подписали меморандум по гарантиям безопасности Украины в связи с присоединением к договору о нераспространении ядерных вооружений.

Более того, добавил политик, этот документ о гарантиях безопасности был проголосован Совбезом ООН. То есть, добавил он, существуют все основания для того, чтобы Украина, как и Израиль, получили от своих гарантов безопасности всю необходимую помощь по отражению агрессии России.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не намерены действовать в Украине так же, как действовали во время атаки Ирана на Израиль, когда сбивали иранские дроны и ракеты. По его словам, речь идет о двух разных войнах. Он подчеркнул, что Байден всегда говорил, что Америка не будет принимать непосредственное участие в войне на Украине. Кирби добавил, что США предпочитают предоставить Киеву необходимое оружие, чтобы он мог сам защищаться от агрессии России.

Вместе с тем эксперты отмечают, что если Штаты будут занимать такую трусливую позицию, то отдадут России не только Украину, но и страны Балтии и Польшу.





