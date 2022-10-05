США обвиняют Китай и Россию в защите Северной Кореи в ООН

США бросили обвинения в сторону Российской Федерации и Китая из-за их содействия Северной Корее (КНДР) в развитии ядерной программы и не желания создать жесткие санкции против авторитарной страны в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

США обвиняют Китай и Россию в защите Северной Кореи ООН. Фото из открытых источников

В ходе заседания Совета Безопасности ООН США обвинили Китай и РФ в отсутствии механизмов блокирования Северной Кореи, которая создает ядерные ракеты и развивает баллистические военные снаряды.

"КНДР пользуется полной защитой со стороны двух членов этого совета", – сообщила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, два члена Совета Безопасности ООН дали возможность Ким Чен Ину развивать свою ядерную программу. Ведь Российская Федерация, как и Китай, имеют право в Совбезе ООН и могут отменить любое принятое решение.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, 10 избирают по географическому принципу, а пять являются постоянно действующими участниками Совбеза. Среди этих пяти членов присутствует США, Российская Федерация, Китай, Франция и Соединенное Королевство. Конкретно эти страны имеют право вето.

Интересно, что Россия за все время существования Совета Безопасности заблокировала почти половину из всех 287 ветированных проектов. США использовали право вето 80 раз, Китай – 13.

Российская Федерация постоянно блокирует решения Совета Безопасности ООН, особенно относящиеся к ее провалам, так было с малазийским Боингом, совершавшим рейс MH17 и всеми попытками осудить РФ через вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Совбез ООН не смог принять резолюцию о непризнании аннексии украинских территорий. Такое решение ветировала Россия.

Также "Комментарии" сообщали, что Украина начала кампанию по исключению Российской Федерации из Совета Безопасности ООН.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!