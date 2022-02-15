США обвиняют Россию в распространении дезинформации по Украине: разведка объяснила цель пропаганды

Соединенные Штаты считают, что российские спецслужбы тесно сотрудничали с редакцией пяти русскоязычных СМИ, чтобы усилить поддержку общественности по поводу российского вторжения в Украину, сообщили CNN на брифинге американские чиновники, знакомые с оценкой разведки.

Минфин США - фото из открытых источников

Офицеры внутренних и внешних разведывательных органов России, ФСБ и СВР, скрытно подбрасывали в издание статьи, в которых обвиняют Запад в напряженности с Россией по отношению к Украине, ставят под сомнение легитимность украинского правительства и подвергают сомнению приверженность США своим европейским союзникам.

Центром вероятной пропагандистской схемы является российский журнал Strategic Culture Foundation, который Министерство финансов США санкционировало в апреле прошлого года за распространение дезинформации на выборах в США в 2020 году.

Официальные лица США не предоставили разведывательные данные, на которых основывались обвинения, и отказались описать, как была получена информация. Часть информации подтверждается отчетами с открытым исходным кодом.

Раскрытие информации является частью усилий администрации Байдена рассекретить разведывательные данные в надежде предотвратить военные действия России в Украине, которые, как утверждают госсекретарь Энтони Блинкен и другие официальные лица США, могут произойти в любой момент. По оценкам двух источников, знакомых с последними оценками, Россия собрала около 130 тысяч военных на границе Украины.

Кампания по дезинформации "является основным вектором того, как российское правительство будет укреплять поддержку внутреннего вторжения в Украину, а также распространять любую дезинформацию об операции под фальшивым флагом", — сказал американский чиновник, уполномоченный общаться со СМИ.

Ни Фонд стратегической культуры, ни посольство России в Вашингтоне не ответили на запрос о комментарии. Ранее Россия опровергла обвинения США в том, что Кремль распространяет дезинформацию.

Американские чиновники утверждают, что Владимир Максименко, глава Фонда стратегической культуры, лично встречался со своими руководителями СВР и что подконтрольные Максименко издания, известные как Фондск и Одна Родина, распространяют дезинформацию об Украине. Ни Фондск, ни Одна Родина не ответили на запрос о комментарии.

Российское разведывательное агентство ФСБ, между тем, тянет за ниточки СМИ, известные как News Front, Antifaschst и Politnavigator, по данным американской разведки. По словам американских чиновников, координация настолько тесна, что известные сотрудники ФСБ сообщают журналам, когда публиковать статьи, а когда удалять определенный контент.

В прошлом году Министерство финансов США наложило санкции на крымский News Front за распространение дезинформации. Кроме русского, издание печатает на английском, польском и других языках, пытаясь охватить широкую аудиторию.

News Front возглавляет Константин Кнырик, который годами ведет активную деятельность в Крыму, который Россия аннексировала от Украины в 2014 году. Американские чиновники утверждают, что высокопоставленные сотрудники ФСБ похвалили Книрика за распространение дезинформации в Украине.

Как сообщали ранее "Комментарии", США переносят посольство в Украине из Киева во Львов на фоне роста напряжения с Россией.

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