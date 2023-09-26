США объявили о признании независимости двух стран

Президент США Джо Байден встретился с лидерами тихоокеанских островов для второго саммита в Белом доме. В начале встречи Байден объявил, что Соединенные Штаты признают "суверенными и независимыми государствами" две островные страны Тихого океана — Острова Кука и Ниуэ.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

На саммите Байден заявил, что у Островов Кука "долгая история сотрудничества" с Соединенными Штатами и напомнил, что она началось во время Второй мировой войны, когда американские военные построили взлетно-посадочные полосы для аэропорта на одном из атоллов Островов Кука.

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Президент США сказал, что Ниуэ является небольшой территорией, сыгравшей "важную и конструктивную роль" в этой части мира. Байден особо выделил попытки страны в борьбе с изменением климата, в частности, через поддержание устойчивого развития, а также защиту моря и сохранение океана.

Острова Кука имеют площадь 236 кв. км (приблизительно площадь города Николаев) и население 17,5 тыс. человек. Острова Кука признают более 80 стран. Ниуэ имеет площадь 258 кв. км и население 1400 человек. Островную страну признают около 40 стран. Обе страны находятся в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Страны независимы, но Новая Зеландия может заниматься обороной и внешними делами от имени двух государств.

Издание Reuters отмечает, что встреча с лидерами тихоокеанских островов является частью попытки США сдержать дальнейшее проникновение Китая в этот регион. В ходе встречи американские чиновники пообещали странам около 40 млн долларов на развитие инфраструктуры в регионе, включая улучшение интернета с помощью подводных кабелей.

Однако не все страны тихоокеанского региона пытаются углубить связи с США. Премьер-министр Соломоновых Островов Манассех Согаваре, у которого есть хорошие отношения с Китаем, пропустил встречу с Байденом.

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