США выделили Украине последний в 2023 году пакет военной помощи. Как сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, Украине предоставят вооружение на $250 миллионов. Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает портал "Комментарии".

Штаты выделили Украине новый пакет помощи. Фото из открытых источников

Как стало известно, в новый пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы для ПВО, РСЗО HIMARS и артиллерии.

В частности, как сообщил Пентагон, Силы обороны Украины получат: дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS; зенитные ракеты Stinger; компоненты системы ПВО; дополнительные боеприпасы для HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; ракеты TOW; противотанковые системы Javelin и AT-4; более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию; взрывные боеприпасы для ликвидации помех; запчасти; медицинское оборудование; техническое обслуживание; другое вспомогательное оборудование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подверг критике мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Офицер предложил нежелающим вступать в ряды ВСУ посмотреть на фотографии полностью разрушенного города Марьинка Донецкой области и задуматься над тем, что российские оккупанты могут то же самое сделать с их родным населенным пунктом. Максим Жорин отметил, что населенные пункты, за которые шли бои, уже не восстановить и не восстановить. Как города, добавил майор ВСУ, "они теперь живут только в Google".

"Комментарии" также писали, что Россия и Индия достигли существенного прогресса в переговорах по совместному производству военной техники.

