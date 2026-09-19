США одобрили продажу Украине вооружения для ПВО: сумма впечатляет

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине вооружения, оборудования и услуг для модернизации систем противовоздушной обороны. Ориентировочная стоимость потенциальной сделки составляет $2,68 млрд. Об этом говорится в уведомлении американского ведомства.

США. Фото: из открытых источников

Речь идет о продаже в рамках программы Foreign Military Sales (FMS). При этом окончательное одобрение со стороны Госдепартамента еще не означает, что контракт уже заключен: речь идет о согласовании возможной сделки и ее дальнейшем продвижении.

Если соглашение будет реализовано, Украина профинансирует закупку за счет европейских взносов и средств американской программы Foreign Military Financing, выделенных еще предыдущей администрацией США. Согласно условиям, американские средства должны учитываться как вклад Вашингтона в Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления по принципу возмещения один к одному.

Украинская сторона запросила широкий перечень оборудования. В него входят ракеты S-300 Clone и GAM-67, ракеты и системы ПВО увеличенной дальности с лазерным наведением, пусковые установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5, а также комплекты для модернизации мобильных пусковых систем.

Отдельное место в пакете занимают радары RPS-202, предназначенные для противодействия беспилотникам. Также предусмотрены мачтовые прицепы, запасные части, расходные материалы, программное обеспечение, техническая документация, транспортная поддержка и услуги американских специалистов.

В Госдепартаменте заявили, что потенциальная сделка должна усилить способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам с воздуха. Американская сторона также указывает, что поставки не должны негативно повлиять на оборонную готовность США.

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