США схвалили продаж Україні озброєння для ППО: сума вражає

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння, обладнання та послуг для модернізації систем протиповітряної оборони. Орієнтовна вартість потенційної угоди становить $2,68 млрд. Про це йдеться у повідомленні американського відомства.

США. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про продаж у рамках програми Foreign Military Sales (FMS). При цьому остаточне схвалення з боку Держдепартаменту ще не означає, що контракт вже укладено: йдеться про погодження можливої угоди та її подальше просування.

Якщо угода буде реалізована, Україна профінансує закупівлю за рахунок європейських внесків та коштів американської програми Foreign Military Financing, виділених ще попередньою адміністрацією США. Згідно з умовами, американські кошти мають враховуватися як вклад Вашингтона до Українсько-американського інвестиційного фонду відновлення за принципом відшкодування один до одного.

Українська сторона запросила широкий перелік обладнання. В нього входять ракети S-300 Clone та GAM-67, ракети та системи ППО збільшеної дальності з лазерним наведенням, пускові установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5, а також комплекти для модернізації мобільних пускових систем.

Окреме місце у пакеті займають радари RPS-202, призначені для протидії безпілотникам. Також передбачені щоглові причепи, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення, технічна документація, транспортна підтримка та послуги американських спеціалістів.

У Держдепартаменті заявили, що потенційна угода має посилити здатність України протистояти нинішнім та майбутнім загрозам з повітря. Американська сторона також зазначає, що постачання не повинні негативно вплинути на оборонну готовність США.

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